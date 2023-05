En la amplia revolución que quiere hacer Juan Carlos Cordero en el proyecto de la próxima temporada, con no menos de una decena de fichajes, es cierto que los finales de contrato y de cesión suponen una importante ayuda para el Real Zaragoza, pero también lo es que algunas de esas terminaciones del actual vínculo no implican que el club no tenga que realizar un desembolso en ellas. Y hay tres ejemplos claros en Larra, Vigaray y Vada, cuyas despedidas van a suponer en torno a medio millón de euros en global.

La revolución que viene en el Real Zaragoza Los dos primeros porque aceptaron bajarse el salario en verano para ampliar el margen salarial, lo que supone que hay que abonarles ahora en torno a la mitad de su contrato, alrededor de 150.000 euros para el madrileño y para el vasco, y con Vada, cuya continuidad se puede dar casi por descartada, porque el año opcional a su favor que tiene implica que, si no lo ejecuta, se le debe pagar una cantidad, que ronda los 100.000 euros netos, algo menos de 200.000 brutos. Vada tiene pendiente una reunión con el Real Zaragoza, con Juan Carlos Cordero, al acabar la temporada pero ahora mismo las posibilidades para su continuidad son mínimas. El club no tiene en mente apostar por él y el jugador desea contar con un rol diferente al que ha tenido con Escribá en estos últimos meses, por lo que aunque el argentino se encuentra muy a gusto en la ciudad y en el equipo, todas las direcciones apuntan a su salida. Valentín Vada: "Vine por la pasión y por el Zaragoza, no por el dinero, estoy aquí regalado" El mediapunta llegó en el verano de 2021 tras desvincularse del Almería, con un salario muy inferior al que tenía en el conjunto andaluz y firmó contrato por dos años con uno más opcional a su favor. Este curso ha jugado en 36 partidos de Liga, con 22 de inicio, pero no es titular desde el duelo ante el Albacete en la jornada 33, si bien una contractura leve le supuso ser baja ante el Granada. Vada rechazó el verano pasado una suculenta oferta de Arabia Saudi y otra del Legia de Varsovia polaco, mientras que en enero le tantearon desde la MLS (Houston Dynamo en concreto), Turquía o Hungría, vías todas que se pueden reabrir, además de sondeos de Grecia o de Chipre. Ahora, tiene sobre la mesa alguna propuesta de la Ligue 2 de Francia, aunque no le seduce. En los casos de Larra y Vigaray no hay ninguna duda sobre que no seguirán. El extremo vasco, reconvertido a lateral, ha jugado bastante en esta temporada después de su cesión al Amorebieta, con 30 partidos, pero solo 11 de ellos de inicio, y casi siempre como alternativa de Fran Gámez. Sin embargo, su nivel no ha sido el esperado y el club tiene decidido con Larra no ejecutar el año opcional que ambos pactaron en verano para ganar en margen salarial, lo que implica en torno a la mitad de sus emolumentos, más o menos lo que redujo el salario el futbolista, que llegó al Zaragoza en el curso 2020-21 tras desvincularse del Athletic. Un caso más o menos idéntico en las cifras es el de Vigaray, aunque el lateral madrileño ha vivido en los dos últimos años un calvario con las lesiones, primero en la rodilla derecha, donde tuvo una grave dolencia en el cartílago por la que fue operado en septiembre de 2021, y en marzo pasado en la izquierda, en el menisco interno, también con paso por el quirófano. Desde mayo de 2021 solo ha jugado un cuarto de hora en Albacete en diciembre pasado tras llegar al Zaragoza en 2019 y ser un lateral determinante cuando las lesiones le respetaron, que ha sido en pocos momentos. Vigaray ya entrena con el grupo desde hace algo más de una semana y es factible que tenga algún minuto en estos tres partidos para despedirse, pero esa salida también implicara un desembolso por la reducción pactada en verano.