Ni se toca ni se mueve. Pau Sans seguirá en disciplina del primer equipo la próxima temporada y el Real Zaragoza rechaza cualquier opción de que el canterano salga cedido. La apuesta es firme tanto desde la dirección deportiva como por parte del entrenador, Fran Escribá, que ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones que Pau no solo es un valor de futuro, sino de presente. De hecho, el técnico valenciano ha impuesto en ocasiones su presencia en el primer equipo, aun sin jugar, antes que bajarlo al juvenil o al filial.

El plan, ahora mismo, es no perder de vista a Pau, de apenas 18 años, y al que se considera el principal valor de la cantera en estos momentos. Ni siquiera se contempla la opción de que adquiera minutos y experiencia en otro equipo. Porque la intención es dar continuidad a la situación actual, es decir, dinámica de primer equipo y licencia y dorsal del filial.

En este sentido, la previsión es que el delantero realice la pretemporada con el primer equipo. Así lo quiere el director deportivo, Juan Carlos Cordero, y Escribá, seducido por el comportamiento y la evolución del futbolista desde que decidió tenerlo bajo sus órdenes y mantenerlo en el primer equipo, en el que el punta lleva desde febrero, si bien su primer entrenamiento con los mayores había llegado ya en diciembre.

En estos meses, Sans solo ha bajado dos veces a jugar con el filial y una con el juvenil. Sorprendió, eso sí, su ausencia en el partido que decidió el campeonato ante el Barcelona, que sí rescató a dos efectivos (Alarcón e Ilias) con presencia habitual en el primer equipo azulgrana. Escribá, en cambio, no contempló que Pau jugase contra el Barcelona y que después viajara a Huesca con el primer equipo a pesar de que la normativa lo permitía. «Para nosotros, como club, es perfecto que Pau esté así. No es algo entre que esté en el banquillo, aunque luego no juegue, o que baje a hacerlo con el juvenil, no debe mirarse así. Si bajamos a Pau porque el partido es importante también tapamos el desarrollo de otros. El orgullo es tener un montón de chicos de la cantera en el primer equipo», explicó posteriormente el técnico zaragocista.

Más allá de la gestión de la participación del delantero, en el seno del Real Zaragoza no hay duda de que en Pau Sans reside un futbolista de altura. Además de su innegable calidad, el club valora su hambre, su descaro y su instinto en el área. Asimismo, su mejoría en el apartado físico es notoria.

Renovado cuatro años

Por eso, la entidad ha reducido a la mínima expresión su presencia en el filial o el juvenil. Desde que Pau, cuya etapa juvenil concluye esta temporada, accedió al primer equipo ha pasado a ser uno más en la plantilla de Escribá y el jugador solo ve a sus excompañeros cuando acude a la Ciudad Deportiva a presenciar los partidos del División de Honor, brillante subcampeón de su grupo. Hasta su ascenso, el delantero aragonés era el máximo goleador con 16 tantos y líder de un Real Zaragoza que pugnaba con el Barcelona por un liderato que estaba a apenas tres puntos. Su entrenador, Javier Garcés, declaró a este diario que Sans "es el mejor delantero que he tenido"

Pau no se toca y en ese escenario se enmarca la decisión, adelantada por EL PERIÓDICO, de renovar su contrato para las próximas cuatro temporadas en una medida que subraya la decidida apuesta por la Ciudad Deportiva. Fue el anterior director deportivo, Miguel Torrecilla, el que inició las gestiones, pero ha sido el actual, Juan Carlos Cordero, el que acometió una renovación que asegura al Zaragoza la presencia de uno de sus principales valores.

El zaragozano es un delantero con mucho gol y que va muy bien al espacio. Se trata de un punta rápido y con buen manejo de las dos piernas que destaca por su gran capacidad en la definición y por un marcado zaragocismo. «Tiene ese desparpajo y esa claridad para encontrar ocasiones. Es rápido y tiene muchas posibilidades», dijo de él Escribá nada más debutar con el primer equipo (en febrero en La Romareda contra el Alavés). Desde entonces, ha participado en siete encuentros con 113 minutos en total.