El director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, ha sido el protagonista en el programa Arquitectos, en la web de LaLiga, y ha analizado el presente y el futuro del equipo, al que llegó en enero y con la mirada ya puesta en la próxima temporada. “No hay que ponerse objetivos o retos grandes, sino ilusiones importantes. Nuestra ilusión es estar entre los ocho o diez mejores durante la temporada y llegar a la parte final para luchar por algo importante. Vender un ascenso en julio es una mentira”, afirma el ejecutivo de forma contundente, para añadir: “He venido para hacer algo importante y grande en este club, generando un buen ambiente entre todos, de gran familia, formar un buen equipo, mantener la base de esta temporada ya que acabamos a buen nivel y partimos con Escribá que ya conoce el ambiente, el entorno y el sitio. Esa es la mejor base para hacer un año competitivo”.

“Tenemos por delante un reto apasionante, porque la Segunda de España está entre las 6 o las siete mejores Ligas de Europa”, esgrime, narrando el proceso para incorporar jugadores, ya que “buscamos más perfiles de futbolistas y posiciones que sean accesibles tanto a nivel económico como deportivo. Hacemos un listado base de de diez o doce jugadores por puesto, porque conforme el mercado avanza muchos se van borrando. La experiencia te dice que el abanico tiene que ser muy amplio y después el 'plan A' son cuatro o cinco nombres que vamos a luchar por traer y poder tener conversaciones amplias e informes”, asegura Cordero, aunque al entrenador, en este caso a Escribá, la lista que se le comunica es mucho más corta, porque “ellos ya tienen mucho trabajo y les tienes que dar el filtrado, ya vas con la lección aprendida cuando te sientas con él, vas con las dos o tres cosas que crees que puedes traer y las que a él le pueden gustar”.

“No entiendo la dirección deportiva que no haga por estar muy cerca del entrenador, es una de mis formas de trabajar en el día a día, saber lo que quieren, entender su juego. Luego, cada uno tiene su rol"

Así, para Cordero la capacidad decisoria de Escribá es importante a la hora de firmar un futbolista, puesto que “no entiendo la dirección deportiva que no haga por estar muy cerca del entrenador, es una de mis formas de trabajar en el día a día, saber lo que quieren. entender su juego. Eso no quita que cada uno tenga su rol en la confección, pero a mí me parece clave la palabra del entrenador a la hora de la confección de la plantilla”.

"Hay que firmar jugadores con experiencia, aunque habrá cedidos y deben ser futbolistas que marquen la diferencia”

La mayoría, en propiedad

Para el ejecutivo cartagenero, es clave “tener la mayoría de jugadores en propiedad que sea posible, porque pueden entender más lo que queremos y que Zaragoza es algo más, pero las limitaciones económicas te condicionan y algunos solo pueden venir cedidos. Esa parte debe ser la excepción dentro de la confección de la plantilla. Habrá cedidos y deben ser jugadores que marquen la diferencia”, explica, recordando que en el Zaragoza hubo cesiones muy prolíficas como “Luis Suárez, Puado o Borja Iglesias. Les fue bien al Zaragoza y a ellos”, asevera, recordando que “hay que firmar jugadores con experiencia porque La Romareda y el club son muy exigentes. Debe haber un equilibrio, también con los que suben de la cantera”.

"Intentamos hacer un equipo solidario, con empaque, que no reciba goles, que es fundamental en esta categoría, y que tenga arriba velocidad y descaro"

“Intentamos hacer una plantilla para un Zaragoza solidario, con empaque, que no reciba goles, que es fundamental en esta categoría, y que tenga arriba velocidad y descaro. Un equipo con personalidad y del perfil que quiera el entrenador”, refleja sobre las bases de un Zaragoza para la próxima temporada y en un mercado amplio, en el que “a mí no me vale conocer la Premier al detalle, no llegó en lo económico ahí, nos centramos en Portugal, Francia o en Croacia, pero la base es aquí, en la Primera y en la Segunda, en los filiales que hay en España y también de Ligas extranjeras, en Inglaterra o en Italia”.

"Bebé impregnó al equipo pero sobre todo a la ciudad de lo que él mejor tiene, entusiasmo, alegría, creer, personalidad y, por encima de todo, gol. Quería ser feliz en el Zaragoza, lo ha conseguido y nos ha hecho felices a todos”

Por último, Cordero se deshace en elogios hacia Bebé, cedido por el Rayo en enero y al que le gustaría poder seguir teniendo en el Zaragoza la próxima temporada, una opción complicada por su elevado salario. “Es un caso atípico, venir con 33 años y con la ilusión de ser feliz. Impregnó al equipo pero sobre todo a la ciudad de lo que él mejor tiene, entusiasmo, alegría, creer, personalidad y, por encima de todo, gol. Ha hecho creer a la ciudad, al entorno, a todos, de que somos mejores de lo que estábamos haciendo y gracias a eso el equipo ha mejorado mucho”, espeta, para concluir: “Bebé quería ser feliz en el Zaragoza lo ha conseguido y nos ha hecho felices a todos”.