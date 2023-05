Lleva varias semanas el Real Zaragoza sin objetivos palpables en la clasificación más allá de cerrar la permanencia de forma matemática y Fran Escribá se muestra orgulloso del nivel del equipo en esas circunstancias, porque “alicientes hay muchos, entiendo que no hay un objetivo grande, pero sí ganar, hacer un buen partido delante de nuestra gente y sacar el máximo de puntos posibles. No puedo entender lo de la falta de motivación, nos jugamos todos mucho, el entrenador y los futbolistas, todo el mundo se está jugando cosas. Y el que no lo entienda así ya sabe que no regalaré ni un minuto”, asevera el entrenador antes de recibir el sábado al Cartagena (18.30 horas. La Romareda) después de la derrota en Oviedo que puso fin a 10 jornadas sin caer. “No temo que este final de Liga se nos haga largo”, asegura.

Raúl Sanllehí: "Este es un proyecto de ascenso y en eso trabajamos" Y a las pruebas se remite, porque “este grupo es muy sano y honesto, entrena bien. Cualquiera que nos haya visto entrenar estos días pensaría que el equipo se juega muchas cosas, da gusto verlos y no ha habido un ápice de relajación” refleja el míster valenciano, que saca pecho de los últimos partidos del Zaragoza, hasta de la derrota en Oviedo, ya que “el equipo hizo todo y estuvimos más cerca de ganar que de otra cosa. Fuimos ambiciosos y eso produjo una situación de perder a última hora. No fue por falta de intensidad y actitud como pudo ser otras veces. Al equipo no había nada que reprocharle”, espeta, en una lectura similar a la de anteriores encuentros y que espera que se repita contra el Cartagena, que apura sus opciones de promoción. “Ellos juegan muy bien y han hecho una temporada espectacular. En los últimos 6 o 7 partidos nadie ha podido decir que nuestro rival tenía una motivación mayor ni nos ha podido echar en cara eso. Eso es lo que no queremos, ni existe ni debe existir”. "Mi primera opción para suplir a Fran Gámez es Larra, y es lógico, porque se adapta bien. Francés puede ser un excelente lateral, es técnico e intenso, de hecho al inicio de su carrera jugó ahí" Entre esos alicientes en las tres jornadas que restan también anda el factor económico, el dinero por puesto final y el reparto televisivo, con 820.000 euros entre ser octavo o acabar en la decimoctava plaza. “Se dijo hace tiempo en el vestuario, igual hace un mes, para hacer un poco partícipes a todos, pero no pensamos en quedar lo más arriba posible por un beneficio económico, sino por nuestra ambición y el objetivo deportivo. Al jugador no tiene que motivarle eso, como tampoco a mí, sino ganar para sumar lo más posible y quedar lo más alto que se pueda”, indica Escribá antes de un partido en el que es baja Fran Gámez por una lesión muscular, con Larra como el candidato claro para suplirlo, aunque no quiso descartar el valenciano reubicar en ese puesto a Francés. “No va a ser una baja decisiva, nos fastidia por Fran porque estaba bien, pero el que salga lo hará bien también. Tenemos las opciones de suplirlo con un lateral más natural como puede ser Larra o incluso Vigaray o adaptar a Francés. Mi primer opción es Larra, es lógico, porque se adapta ahí. Francés puede ser un excelente lateral, es técnico e intenso, de hecho al inicio de su carrera jugó ahí y por su calidad y polivalencia nos puede servir en ese puesto”. “Mollejo va a entrar en la convocatoria. Su condición aún no es para jugar 90 minutos, será una opción para poder salir durante el partido, porque además nos da variantes y puede jugar tanto en banda como por fuera” El partido ante el equipo cartagenero también va a marcar el regreso de Víctor Mollejo, que se lesionó el 5 de febrero con una fractura de tobillo ante el Andorra y que vuelve más de tres meses después para contar con minutos seguro el sábado. “Va a entrar en la convocatoria. Es una alegría, porque ha hecho una rehabilitación estupenda. Su condición no es para jugar 90 minutos, ojalá en alguno de los dos últimos partidos pueda incluso empezar de inicio, y ante el Cartagena será una opción para poder salir durante el encuentro, porque además nos da variantes y puede jugar tanto en banda como por fuera”. “No hemos hablado de Giuliano, se su situación en el futuro. Nos preocupa que se recupere, está ilusionado en llegar al último partido, cualquier otro podría estar pensando en la próxima temporada, lo que da idea de su compromiso” El epílogo de tres jornadas que le queda a la Liga, sin nada en juego, facilita mirar al futuro, aunque Escribá se resiste, ya que “coincido en eso con Jair, estoy de acuerdo con lo que dijo. Tenemos que estar centrados en esta temporada. Los técnicos y la dirección deportiva trabajan en la próxima, en pensar por ejemplo en la pretemporada, en el análisis de los partidos que queremos. Claro que miramos, pero a nivel futbolístico solo estamos centrados en Cartagena y en los dos que restan después. Más allá no pensamos en nada”, sentencia, sin querer entrar en la deseada continuidad de Giuliano, de repetir su cesión desde el Atlético, una posibilidad muy compleja porque el ariete apunta a Primera con el Rayo como favorito: “No hemos hablado de Giuliano, se su situación en el futuro. Nos preocupa que se recupere, está ilusionado en llegar al último partido, cualquier otro podría estar pensando en la próxima temporada, pero él no, lo que da idea de su compromiso”. "Agradezco esa confianza y así no la han expresado al director deportivo y a mí, pero por encima de nosotros hay un pilar fundamental que es la afición y los demás somos un complemento, ya que sin ellos no somos nada" Mientras, Raúl Sanllehí, director general, habló de Escribá como uno de los dos pilares de esa próxima temporada para que sea Cordero, el director deportivo el otro, cuando los socios ya pueden renovar su carné, algo que ha generado polémica al no haber acabado todavía este curso. “Lo agradezco y esa confianza así nos la han expresado al director deportivo y a mí, pero por encima de nosotros hay un pilar fundamental que es la afición y los demás somos un complemento, ya que sin ellos no somos nada. Estoy convencido de que la gente va a responder, como lo hizo en los momentos malos. Yo les animaría a renovar su abono, el mío lo voy a renovar y la ilusión nuestra es hacer una muy buena campaña y que antes renueven muchísimos y tengamos una Romareda llena”, concluye.