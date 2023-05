Desde que ganó de forma consecutiva al Granada y al Racing en casa y vio alejarse de forma definitiva el fantasma del descenso, el tramo final de Liga se ha convertido para el Real Zaragoza en ir arrancando fechas del calendario a la espera de que el verano, el plan de Juan Carlos Cordero y la visión de un deseado retorno a Primera en la undécima temporada de plata traigan otra realidad para un club metido de lleno en el proyecto de la nueva Romareda y que sabe que para que este se sostenga necesita que el equipo recupere cuanto antes su plaza entre los mejores. En este momento, sin nada en juego en la Liga, con la promoción fuera del alcance y el descenso sin ser una amenaza salvo hecatombe y hombrada del Málaga que nadie espera, el Zaragoza recibe este sábado (18.30 horas) al Cartagena en su penúltimo duelo como local de la temporada.

El cuadro albinegro sí que llega a la cita con objetivos clasificatorios, una sexta plaza del Albacete que tiene complicada, a cuatro puntos cuando restan nueve, pero no imposible y para eso necesita no fallar en La Romareda ante un Zaragoza que vuelve a ser juez sin parte de una batalla que no es la suya y sí la de otros rivales que hicieron mejor las cosas en este curso. Lamentablemente, claro está.

En los empates en Ipurua ante el Eibar y con Las Palmas en La Romareda el equipo zaragocista fue magistrado en la lucha por el ascenso directo y compitió bien, dejando claro que, por el escudo y el orgullo, la competencia en cada partido siempre debe prevalecer. Tras dejarse en Oviedo y con dos descuidos, uno letal en el descuento, la racha de diez jornadas sin perder, el equipo de Escribá centrará las miradas del Albacete para ver si dilapida las opciones del Cartagena con una victoria o hasta un empate que supondría continuar el buen momento en casa tras un año demasiado lleno de disgustos. Desde que el Alavés asaltó el Municipal con una goleada el 13 de febrero, suma 3 triunfos, con Leganés, Racing y Granada, y 3 empates, con Burgos, Albacete y Las Palmas, por lo que colecciona seis partidos de local sin perder. El reto es llegar a los ocho, contra el Cartagena y en el epílogo liguero frente al Tenerife.

Al final, el Zaragoza tiene que marcarse retos de este tipo en este final de curso tan insulso. La meta global es acabar lo más arriba posible y con el mayor número de puntos que se pueda, teniendo en cuenta que los 49 actuales aún no suponen superar el listón más bajo en esta travesía eterna y de plata. Es otro objetivo a superar en esa búsqueda de motivaciones entre las que para el club está también el reparto de los derechos televisivos, los 820.000 euros de diferencia entre acabar octavo la Liga y hacerlo decimoctavo. Con todo eso juega Escribá para darle alicientes a su equipo, apelando a ese escudo y a esa Romareda que necesita un buen final de temporada para creer en el proyecto del próximo curso, también porque desde esta semana pueden renovar el abono ante la más que segura subida de los carnés que llegará en julio.

Cristian, Larra... y Pau Sans

Para la cita el técnico recupera al meta Cristian Álvarez tras su absurda expulsión ante Las Palmas y volverá a estar bajo los palos, mientras que Larra tiene prácticamente todos los números para reemplazar a Fran Gámez en el lateral, ya que la opción de Francés para ese puesto no parece tener visos de realidad. El resto apuntan a ser los mismos con la duda de la pareja de Azón ante la baja de Giuliano Simeone, al que en el mejor de los casos se le espera en el último partido. En Oviedo fue Puche y después de la cita de esta tarde será un Mollejo que regresa a la citación y que ante el Cartagena tendrá minutos. Quizá sea ya la ocasión del juvenil Pau Sans, al que Escribá no le ha dado la camiseta de titular para que juegue junto a Azón, los dos únicos delanteros de la nómina actual que estarán con seguridad en el primer equipo la próxima temporada. De la alternativa de Gueye mejor ni hablar dado el nivel que muestra.

Al Cartagena de Luis Carrión, que recupera a Pêpê y tiene la baja de Datkovic, los dos últimos empates ante el Burgos y el Albacete le han complicado mucho la sexta plaza, pero llega a Zaragoza con la idea de apurar sus opciones y sabiendo que no ha perdido nunca con los blanquillos. Con el exzaragocista Ortuño como referencia y un 4-1-4-1 en el que De Blasis es el jugador clave, el Cartagena ha sido más regular que un Zaragoza condenado a la insustancialidad en esta recta final.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Larra, Lluís López, Jair, Nieto; Francho, Jaume Grau, Bermejo, Bebé; Pau Sans, Iván Azón.

FC Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Kiko Olivas, Alcalá, Iván Martos; Musto, Pêpê, De Blasis; Jairo, Darío Poveda, Ortuño.

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30