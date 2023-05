El final de temporada de Carlos Nieto, en el curso donde más negro vio el panorama desde que en la 18-19 dio el salto oficial al primer equipo (había debutado de forma testimonial en la 14-15 y en la 15-16), marca sus mejores números con el Real Zaragoza, con 14 titularidades consecutivas, más que nunca en el equipo blanquillo, y sobre todo ha convencido a todos, a Fran Escribá, que le ha dado de forma indiscutible la camiseta de titular relegando al ostracismo a Gabi Fuentes y también a Juan Carlos Cordero. Y es que en la dirección deportiva zaragocista están muy satisfechos con el nivel del canterano y no esconden en privado que es el jugador que más les ha sorprendido desde que el ejecutivo cartagenero y sus dos ayudantes llegaron en enero pasado por la regularidad y la fiabilidad en el nivel mostrado.

Entonces, tras el parón navideño, Nieto había vivido una primera vuelta de muchos minutos de banquillo, con solo tres partidos de titular, ya que Chavarría había jugado de inicio en las dos primeras jornadas para después fichar por el Rayo y el canterano lo hizo contra Cartagena y Lugo antes de que llegara Gabi Fuentes y se adueñara del lateral y solo le dejara el partido en Ibiza y por las rotaciones a un Nieto que entonces también estaba alejado de su mejor versión cuando saltaba al césped. En el defensa de la cantera habita un diésel que nota de forma clara la continuidad para dar su mejor versión.

Por eso, al jugador zaragozano le costó cuando Escribá le dio la camiseta de titular y, tras la sanción ante la Ponferradina por acumulación de amarillas, se ha ido asentando y haciéndose más indiscutible, con esas 14 jornadas seguidas en las que solo se marchó del campo en el partido ante el Leganés en los últimos 12 minutos y con victoria por 3-0 ya en el marcador. Nadie en la actual plantilla ha jugado más que él en este tramo y nunca el canterano logró estar tantas jornadas de forma consecutiva en el once, ni siquiera en la 19-20, cuando firmó de largo su mejor año, siendo indiscutible con Víctor Fernández y disputando 40 partidos de Liga y otros dos de promoción, con una cuarentena de titularidades en sus botas y 3.610 minutos.

Desde su salto al primer equipo ha competido con Lasure, Chavarría y Gabi Fuentes y este verano tendrá un nuevo inquilino con el que discutir el puesto

En aquel curso, llegó a enlazar en tres ocasiones doce presencias en el once, pero el cambio de sistema con 3 centrales en El Molinón, la sanción por ciclo de amarillas y la rotación en el final de Liga ante la Ponferradina le impidió sumar más de la docena. En la 20-21, con la competencia de Chavarría, logró hasta 10 presencias en la alineación en la recta final, en la que le quitó protagonismo al catalán, que sin embargo el curso pasado le dejó casi sin sitio para no poder enlazar dos jornadas seguidas en el once y sumar solo 529 minutos ligueros, su peor cifra desde que llegó al primer equipo en 2018. En su primer año, compartió protagonismo con Lasure, que le superó en minutos (2031 por 1.803), aunque Nieto llegó a enlazar hasta siete presencias seguidas en el equipo inicial.

El canterano ha sabido, además, convivir con Bebé y su escasa capacidad en las ayudas defensivas aunque hubo partidos en que sufrió más, por ejemplo en la primera parte ante el Oviedo en la última jornada con Viti y Lucas, y llega al final de temporada como uno de los jugadores más en forma del equipo y antes de dar comienzo a su último curso que tiene firmado de zaragocista.

Las opciones en el lateral

Gabi Fuentes no va a seguir en su cesión desde el Junior de Barranquilla que contempla una opción de compra voluntaria y Nieto espera competencia en el lateral zurdo para la próxima temporada, con el sevillista Pablo Pérez como alternativa real y Tasende (Villarreal B) como casi quimera, además de solo tanteos iniciales con otros candidatos. Firmó su primer contrato en el verano de 2018, por cuatro temporadas, prolongó una más al año siguiente y, en marzo de 2020, en plena pandemia, lo renovó hasta 2024, con mejora salarial incluida. Ahora, el Zaragoza aún no se ha dirigido al lateral para esa ampliación, algo que probablemente se deje para después del verano, pero que si el futbolista mantiene el nivel actual pocos dudan en el club que acabará por llegar.