Aún tienen opciones de llegar al playoff. ¿Cómo afrontan el partido ante el Zaragoza, creen que es definitivo para ustedes?

Los partidos en La Romareda son siempre muy difíciles, porque el Zaragoza es un grande de la categoría y el ambiente es especial y diferente. Nosotros tenemos que ganar para seguir con opciones y a esperar a ver qué hace el Albacete, no hay otra. Es verdad que a efectos clasificatorios el Zaragoza pone menos en juego, pero yo espero un partido muy complicado.

Cuatro puntos de desventaja tienen y quedan nueve. Fácil no está.

Pero en esta categoría cuesta mucho ganar y no hay más que ver a los equipos de arriba en las últimas jornadas. Nuestra idea es no fallar sabiendo que todo puede cambiar mucho de una jornada a otra.

Para usted es un partido más al enfrentarse a uno de sus exequipos o ni se para a pensar en eso.

Es especial, es un sitio en el que he estado y siempre lo miras con atención y cariño.

A nivel personal se está encontrando bien en este curso, con 34 partidos, 13 de titular y 9 goles. No son malos números.

Estoy aportando, que es lo que yo siempre quiero hacer, ayudar al equipo, darle goles, capacidad arriba y puntos. Es lo que se nos pide a los delanteros. Espero mejorar un poquito más en las tres jornadas que restan para ver si logramos ese premio de meternos entre los 6 mejores.

Usted ha hecho goles en todos los equipos de su carrera y no son pocos, en hasta 13 distintos y con 99 dianas. Está a una solo de llegar a los 100 entre las tres categorías más altas del fútbol español.

No sabía ese dato, es curioso. A ver si meto ya el 100 en La Romareda. Llevo ya unos años en esto y estoy contento por cómo me ha ido y de llevar tantos goles.

"Fui muy feliz en el Zaragoza. Fue sorprendente mi salida y uno tampoco puede ni debe forzar las situaciones, así que respeté la decisión, aunque habría estado muy contento de haber podido terminar la temporada"

En el Zaragoza metió algunos de esos, siete en total. Y eso que solo estuvo medio año.

En mi etapa en el Zaragoza fui muy feliz en el campo y en la ciudad. En el mercado de invierno se cambió todo, el director deportivo (Narcís Juliá por Martín González) y el entrenador (Carreras por Popovic), y decidieron prescindir de mí. Recuerdo que me llamó Narcís y me dijo que no contaban conmigo, que tenía que buscarme un equipo y en ese momento había jugado casi todo en los últimos dos meses, me encontraba bien, llevaba siete goles, estábamos cerca del playoff... Fue sorprendente y uno tampoco puede ni debe forzar las situaciones, así que respeté la decisión e intenté hacer mi camino y ya está, aunque habría estado muy contento de haber podido terminar la temporada en el Zaragoza. Había un buen grupo y yo estaba feliz con el nivel que había dado. Con todo, solo puedo estar agradecido a ese club.Narcís

¿Qué lugar ocupa el Zaragoza en su carrera?

Le podré contar a mi hijo que su padre jugó en el Zaragoza y es un orgullo haber estado en un grande del fútbol español. Eso queda para mí. Y le añadiré que jugué en ese estadio como local y que metí goles, así que solo le podré decir cosas buenas.

Desde la distancia, ya que se marchó en enero de 2016, ¿qué le parece que el club siga en Segunda?

Es difícil de explicar para la gente de fuera de la ciudad y mucho más para esa afición de Zaragoza. Hay otros ejemplos hasta peores, como el Deportivo, que está una categoría por abajo. El fútbol ha cambiado mucho y la historia y el escudo son valores, pero con ellos no se logran los objetivos. Hay más igualdad, todo el mundo compite y da igual la camiseta que lleves porque cuesta mucho sacar los puntos.

"El Zaragoza ha ido de menos a más. Los últimos dos meses los estoy viendo muy bien, si hubieran jugado toda la temporada así hablaríamos de otra cosa. El entrenador ha sabido darle esa tranquilidad y el orden para salir de abajo y competir mejor"

Al Zaragoza de hecho le ha costado en este curso, no ha sido un equipo regular para mirar al playoff.

Para mí ha ido de menos a más. Los últimos dos meses los estoy viendo muy bien, si hubieran jugado toda la temporada así hablaríamos de otra cosa. Han reaccionado, creo que han asimilado bien la idea del nuevo entrenador, también de la dirección deportiva, y eso tiene mérito también, porque el equipo no estaba bien y se levantó teniendo en cuenta la presión que hay en Zaragoza. El entrenador ha sabido darle esa tranquilidad y el orden al equipo para salir de abajo y competir mejor.

Esa presión usted la vivió. ¿Jugar en el Zaragoza pesa más que en otros sitios?

Claro que sí pesa más. Hay equipos en la categoría como el Sporting, el Oviedo o Las Palmas que tienen una masa social grande y es muy diferente jugar allí. Eso es aún mucho más en Zaragoza, en una ciudad tan grande, con tanta repercusión que tiene todo.

¿A usted le afectó?

Siempre me he aislado de ese peso y de esa responsabilidad, centrándome en el balón y creo que lo he logrado bastante bien la verdad.

"Me quedo con Bermejo, me gusta mucho. Es un jugador que, si tiene un poco de suerte, posee condiciones para dar ese salto a Primera"

¿A quién destaca del Zaragoza?

Me quedo con Bermejo, me gusta mucho. Lo he visto a buen nivel en estos últimos partidos, pero también al principio. En Cartagena a nosotros nos hizo mucho daño. Es un jugador que, si tiene un poco de suerte, posee condiciones para dar ese salto a Primera.

Antes hablaba de la dirección deportiva y usted a Juan Carlos Cordero lo conoce bien.

Tenemos una relación muy larga y casi puedo decir que mi carrera deportiva empezó gracias a él. Yo estaba en La Hoya Lorca y diseñó la operación para que me fuera cedido del Granada al Girona y abrirme las puertas del fútbol profesional como nadie cuando tenía 22 años. Luego me volvió a fichar para el Cádiz e hicimos una gran temporada, con 17 goles en Segunda. Tengo muy buena relación con él, como con toda la gente que ha confiado en mí, y le estoy agradecido.

"Cordero me abrió las puertas del fútbol profesional. El trabajo le avala y le precede, no necesita mucha más presentación. El Zaragoza acierta de pleno con él"

¿Qué le parece la apuesta del Zaragoza en él?

No voy a presentar ni a descubrir a Juan Carlos. El trabajo le avala y le precede, no necesita mucha más presentación. No existe ningún adjetivo que poner que no sea positivo y creo que el Zaragoza ha acertado de pleno con él. Ojalá logre armar un buen proyecto y se consiga ese ascenso, porque que ese equipo vuelva a Primera es bueno para el fútbol español, para todos, es el sitio en el que tiene que estar, el que le corresponde.

Tiene 32 años ya y lleva un buen montón de temporadas. ¿Cuánta cuerda le queda a Ortuño?

No sé, yo voy a estirarla todo lo que pueda, siempre que me encuentre bien, que los entrenadores cuenten conmigo y siga haciendo números. Los años te van machacando, pero aún me encuentro muy bien físicamente. En el momento en que no me encuentre bien dejaré de molestar en el fútbol (sonríe).

"Yo creo que nivel para jugar en Primera tenía sin duda, aunque para triunfar ya es otra cosa. No he jugado más años en la élite porque tomé muy malas decisiones fuera del campo"

Las dos veces que pisó Primera, en Las Palmas y en el Granada, apenas jugó. ¿Su techo está en Segunda o cree que tenía nivel para haber triunfado en la élite?

Creo que ha sido circunstancial, pero es verdad que mi paso por Primera ha sido testimonial. Yo creo que nivel para jugar en Primera tenía sin duda, para triunfar ya es otra cosa. No he jugado más años en la élite porque tomé muy malas decisiones fuera del campo, con representantes, en momentos concretos como cuando estaba en Las Palmas que debería haberme quedado tras el ascenso y me vine cedido al Zaragoza, aunque el entrenador que había (Paco Herrera) no contara conmigo… Me arrepiento un poco de esas decisiones, pero la vida es elegir caminos y no pasa nada.