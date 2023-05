El aspecto de la nueva Romareda gusta a las peñas del Real Zaragoza, que esperaban ansiosas una jornada que no defraudó. Se trata, aseguran, de «un paso más» hacia un futuro que debe ser mejor que un presente marcado por la mediocridad en torno a un club que la próxima temporada será, junto al Tenerife, el que más campañas consecutivas (11) acumulará en Segunda. «Lo interesante llegará conforme se vaya avanzando el proyecto y se desarrollen aspectos como las características de accesibilidad, usos terciarios y demás, porque lo que tenemos ahora es una visión general del estadio. Falta mucho por conocer, pero me llama la atención el interior, me gusta mucho, con una grada cercana al terreno de juego siguiendo el modelo del fútbol inglés. Creo que es más atractivo de cara al espectador», expone Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. «Teníamos ganas de verlo y no me ha disgustado», añade.

Gusta la estética, aunque más dudas provoca una capacidad que, para el representante de las peñas, podría quedarse corta. «Igual no me acaba de cuadrar el número de asientos. Me esperaba que fueran más, tirando hacia los 45.000. Seguramente, estos 42.500 cumplen con la normativa mínima para poder acoger el Mundial y se adapta a la cantidad de gente que va ahora al campo y a corto plazo, pero un tamaño más grande se ajustaría más de cara al futuro y hacia otros eventos no solo el fútbol del día a día, como finales de Copa o competiciones europeas». Aunque resta un camino largo por recorrer. La fase embrionaria en que se encuentra la nueva Romareda y la batalla política en torno a ella invitan a acudir al escepticismo. Sin embargo, la afición zaragocista confía en que, por fin, el proyecto pueda desarrollarse sin más obstáculos. «Espero que esta sea la definitiva. Creo que se ha avanzado bastante y que así será. No nos metemos en el modelo escogido para la adjudicación de terrenos, pero solo pedimos que, una vez escogido este, todo se ejecute bien para que no haya resquicios que puedan echar atrás el proyecto y que todo quede definitivamente bien sellado a nivel administrativo para seguir adelante con normalidad», explica Palomar, que tiene claro que la capital aragonesa no puede dejar escapar la oportunidad de ser subsede de un Campeonato del Mundo de fútbol. «Sería una pena que se perdiera la opción de que Zaragoza fuera sede del Mundial 2030, aunque suponemos que seguirá habiendo tiras y aflojas entre la clase política», lamenta. De igual modo, el peñista se muestra confiado en que la inversión en el estadio traiga consigo un incremento en el nivel de la plantilla. «Está claro que el club ha hecho una apuesta fuerte y, si se ha llevado a cabo una inversión tan grande es porque también se va a apostar fuerte en el plano deportivo. Ya se dio un gran paso con la deuda con Hacienda. Esto es uno más que consolida el proyecto de futuro de la nueva gerencia. Entiendo que sería una tontería hacer una inversión así si no piensas tener un club puntero que atraiga gente al campo». Porque las peñas exigen escapar de una vez de la mediocridad y dar ese esperado salto que nunca llega. «No tendría mucho sentido levantar un estadio así sin crear un equipo de primer nivel, en Primera División. Ojalá nos ilusionemos desde el principio. La gente necesita recobrar esa ilusión de poder estar arriba y luchar por algo más que no sea estar en mitad de la tabla», dice Palomar.