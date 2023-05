El técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha mostrado en la rueda de prensa tras el partido contra el Cartagena su satisfacción con el crecimiento de los suyos en el último tramo de la temporada, haciendo énfasis en el apartado defensivo. «Hemos recuperado la seguridad defensiva. Ellos dominaron la posesión y también a nivel posicional, pero no tengo en la cabeza paradas de Cristian o intervenciones como las que estamos acostumbrados a ver», ha manifestado.

Para el valenciano, sus futbolistas están mostrando una versión muy positiva, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Precisamente, en este plano Escribá ha venido a destacar los partidos de Larra, Francés, Vigaray y Bermejo, diciendo de este último que «tiene capacidad para plantearse que esta temporada suya haya sido mala. Debe tener esa mentalidad de que un año malo suyo sea uno en el que haya marcado cinco goles y haya dado cuatro asistencias», ha expuesto respecto a las cifras de la campaña del mediocampista madrileño. Escribá conoce a la perfección el potencial de Bermejo desde sus inicios. «Le hice debutar con el Celta en Primera y sé qué jugador es. Cuando alguien tiene esa calidad, si acaba la temporada con dos goles es un año pobre», ha indicado.

Respecto a Tiago Bebé, quien ha botado el saque de esquina que finalizaba en el primer tanto zaragocista, el preparador ha reconocido que se está acercando al jugador que el Real Zaragoza necesitaba cuando le fichó. «Vino para lo que está haciendo, que es ser un jugador diferencial. Además, ahora está aportando más en cuanto a trabajo. Hoy ha trabajado defensivamente», ha argumentado.

Asimismo, Fran Escribá aplaudió la labor del capitán, Alberto Zapater, a quien ha dado entrada en los últimos minutos con el objetivo de ganar control en el centro del campo. «Íbamos 1-0 y necesitábamos a un mediocentro que hiciese esa labor, y él la hizo muy bien. Zapater ha contado mucho, salvando a Francho es el medio que más ha jugado en los últimos partidos. Él va a ser siempre parte de la historia de este club, el Real Zaragoza», ha manifestado. «Cuento con él para los dos partidos que nos quedan, tiene opciones para seguir jugando», ha dicho.

La recta final

El entrenador ha explicado que el equipo ha logrado la salvación de forma contundente por sus propios méritos, algo que anhelaba desde hace jornadas. «No quería salvarme por fallos de los demás, no me hubiera gustado. La salvación nos la hemos merecido ganándola nosotros», ha indicado. El equipo ha contado con oportunidades para haber sentenciado el encuentro contra el Cartagena, algo que el técnico ha valorado positivamente aunque le hubiese gustado poder haber cerrado el choque. «Tengo en la cabeza muchas ocasiones y es una lástima no haber tenido más frescura en ese sentido», ha matizado.

Escribá tiene ahora la intención de vencer en los dos choques restantes, aunque aprovechará, de igual modo, para dar la oportunidad de contar con minutos a los futbolistas menos frecuentes. «Nos queda competir lo mejor posible. Evidentemente, algunos de los menos habituales van a jugar, pero hay que ir a por los dos partidos», ha expresado el valenciano.