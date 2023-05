Tenía decidido Fran Escribá bastantes antes del partido que el choque del Real Zaragoza ante el Cartagena iba a ser para Alejandro Francés, que llevaba seis partidos sin aparecer en la alineación y con el ruido de una salida en verano que está sobre la mesa para el central, que en un año ha pasado de ser indiscutible y una de las piedras angulares en el proyecto, rol demostrado en su renovación tras dos años estupendos que le hicieron ser fijo en la sub-21, a ser el tercer central en la consideración del técnico, con Lluís López asentado junto a Jair. El canterano, en su retorno, sacó su mejor versión, «un partido soberbio», como lo definió Escribá, una actuación que lo reivindica y que deja claro que de Alejandro no hay que dudar.

El futuro se irá escribiendo a lo largo del verano. Francés pudo irse a Primera hace un año y el club le renovó hasta 2025 con el pacto tácito de que si no había ascenso su salida en esta temporada estaría como una posibilidad muy latente siempre que llegara una oferta acorde teniendo en cuenta que por él ya hubo en su día tanteos de no menos de 4 millones. El escenario, sin embargo, ha variado. Francés no ha mantenido el nivel de los dos años anteriores, Escribá le ha señalado de forma injusta en otros momentos, ante el Alavés o en Copa, y ha perdido el tren de la sub-21, de la fase final del Europeo, por lo que su valor de mercado ha bajado.

Escribá calificó de «soberbio» su partido, sobre todo en la concentración y en la anticipación. El canterano sabía desde el viernes que iba a ser titular y cumplió con creces en ese retorno

El Zaragoza no esconde que cualquier jugador tiene un precio y hasta se ve con buenos ojos hacer algún traspaso este verano para aumentar el margen salarial y las miradas señalan a un Francés descontento con su situación, pero sobre todo con lo vivido, y que ahora estaba probando más banquillo que nunca desde su estupenda irrupción en el primer equipo en la 20-21 tras debutar en el curso anterior con Víctor Fernández.

El jugador sabía desde el viernes que iba a ser titular y desde el primer minuto exhibió concentración y capacidad de anticipación, probablemente sus dos mayores virtudes, aunque tuviera un amago de susto en un resbalón ante Franchu que supo solventar bien. Evitó en el arranque el gol de De Blasis y dejó en nada a Borja Valle, que apenas se dejó ver para ser relevado al descanso. Con la defensa adelantada, el canterano impuso su velocidad y volvió a formar esa dupla con Jair que se hizo más que indiscutible en las temporadas anteriores para mantener a raya al Cartagena.

El tanto de Poveda

A todos esos valores le añadió su capacidad en el balón parado, donde en un día tan ventoso era un arma clave. El córner de Bebé que acaba en el gol de Darío Poveda en propia puerta cuenta con la lucha junto al delantero por ese balón de Francés, que no remató, aunque el Zaragoza le diera el gol en un principio en sus redes sociales. Que no lo celebrara y se fuera a abrazar a Bebé era un dato más que revelador de que no había sido el ejecutor.

Nieto le quitó un envío de Bebé de falta cuando estaba solo para rematar y, ya en el inicio del segundo acto, rozó un córner del extremo luso que pudo ser ese gol tan buscado. Un gol hubiera dejado ya su regreso en magistral, aunque en la segunda parte y con la acumulación de jugadores de ataque del Cartagena, con Ortuño y Poveda de referencias al final, Francés se multiplicó en tareas defensivas completando un partido muy sólido atrás. Desde el 26 de marzo, en la jornada 33 y ante el Albacete, no jugaba de titular con Escribá. Su regreso dejó más que claro que los galones de Francés siguen ahí y que a este nivel el Zaragoza tiene una joya, uno de los mejores defensas jóvenes de España.