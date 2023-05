Hay caso Zapater. El Real Zaragoza no tiene claro qué hacer con el capitán, que acaba contrato el 30 de junio y ya ha expuesto a la entidad su deseo de continuar jugando. Pero el club tiene dudas y así se lo trasladó el propio director deportivo Juan Carlos Cordero al ejeano a mediados de la pasada semana en la primera reunión en la que se abordaba el futuro del mediocentro.

La polémica afecta a un futbolista especial y, por ello, se trata de un caso significativamente complejo que, quizá, debió haberse resuelto mucho antes. Pero el Real Zaragoza aplazó el asunto hasta tener clara tanto la continuidad de Escribá en el banquillo como una permanencia que ya es matemática después de la victoria del pasado sábado ante el Cartagena. Sin embargo, el club no demoró tanto otras operaciones, como las renovaciones de Cristian o Jair y las conversaciones con Lluís López para la continuidad del central catalán.

El caso Zapater, que el próximo mes cumplirá 38 años, pone en la encrucijada tanto al futbolista, que desconoce a estas alturas cuál será su futuro, como al club, consciente de la dimensión social del capitán y de la repercusión de una decisión que asegura no tener tomada. De hecho, Cordero pidió dos semanas a Zapater para estudiar y valorar junto a Escribá si el aragonés debe formar parte de la plantilla de la próxima temporada. Con la salvación ya asegurada, todo apunta a que no se apurará el plazo y que habrá una decisión pronto, quizá esta misma semana.

En principio, la intención del club es la de contar con dos jugadores por puesto. Con Francho, Grau y Marc Aguado con sitio fijo en el eje de la medular el próximo curso, faltaría un hueco por cubrir que, en principio, se destinaría a una incorporación. Si finalmente sigue Zapater, cuyo salario es el tercero más bajo de la primera plantilla, sería el quinto efectivo en ese puesto, un escenario habitual en las últimas temporadas para el ejeano que, sin embargo, siempre ha acabado adelantando a varios compañeros. En la presente campaña, de hecho, ha sido titular durante numerosos partidos relegando a la suplencia a competidores como Petrovic, Manu Molina o Grau, ahora titular en detrimento del canterano.

Quiere seguir

El lío es mayúsculo porque da la impresión de que el Zaragoza esperaba que fuera Zapater el que diera un paso al costado y decidiera poner fin a su trayectoria en el club y, seguramente, a su carrera. El ejeano, sin embargo, tiene claro desde hace unas semanas que está en condiciones de seguir jugando y que solo tendría sentido si lo hace en el Zaragoza. Sus actuaciones esta temporada le han servido para ganarse la confianza del entrenador, pero también para seguir viéndose competitivo y capaz de ayudar al equipo.

En realidad, ha sido el club el que ha ido marcando los tiempos de un asunto que salió por primera vez a la luz pública en una rueda de prensa del técnico a finales de abril. Pero Escribá tiró balones fuera y señaló a Cordero como el encargado de pronunciarse sobre el asunto. «Cuando llegue el momento, será el director deportivo, seguro, el que dará las explicaciones respecto a cualquier futbolista», se limitó a decir. Sin embargo, el valenciano no esquivó tanto una respuesta para referirse a la posible continuidad de los cedidos Giuliano o Bebé o a la de Lluís López, en pleno proceso de renovación. «Claro que me gustaría», espetó el entrenador respecto a la posibilidad de seguir contando con el defensa. «Es pronto», respondió acerca de la misma cuestión sobre Zapater en la misma comparecencia. En esos mismos términos se expresó el director general Raúl Sanllehí, que la pasada semana también evitó pronunciarse. «Es pronto y no hay que distraer al jugador», indicó.

Eso sí, una semana más tarde (antes del partido ante el Oviedo), Escribá se extendió un poco más. “Es un referente. Tenemos que sentarnos con la dirección deportiva y valorar todo, también escuchar al jugador, sentarme y hablar de futuro con él", dijo.

Así que el caso se presenta peliagudo. El Zaragoza dice no tener claros sus planes, al contrario que Zapater. Mientras, el vestuario, donde sorprendió tanto la decisión del club de hacer esperar dos semanas al capitán como la gestión de los tiempos con un emblema de la entidad, espera acontecimientos.

La pelota está en el tejado del Zaragoza, que tiene en sus manos el futuro de un jugador decidido a seguir portando el escudo del león y a cumplir su decimotercera campaña en el club y la octava consecutiva en Segunda.

Con más de 400 partidos disputados en el Real Zaragoza, el ejeano, campeón de la Supercopa de España en la temporada 2004-2005, solo tiene por delante a Violeta y Aguado (ambos con 473 apariciones) como jugadores que más veces han vestido la elástica blanquilla a lo largo de la historia del club.

En el curso actual, el mediocentro ha participado en 28 encuentros, la mitad de ellos como titular, y ha marcado un gol, el que otorgó la victoria al equipo aragonés frente al Villarreal B en La Romareda (2-1). El tanto del aragonés llegó ya en el descuento.