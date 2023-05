El guardameta Dani Rebollo está pendiente de una resonancia magnética que se le practicará este martes para saber con exactitud el alcance de su lesión en la rodilla, aunque los temores apuntan a una dolencia en el menisco, una posible rotura, lo que le llevaría a decir adiós a la temporada. Así, en el mejor de los casos, estaría seis semanas, mes y medio, fuera de los terrenos de juego, por lo que todo apunta a que se perderá la eliminatoria de playout que el Deportivo Aragón tiene que disputar para lograr la permanencia en la Segunda RFEF.

Rebollo, que ha compaginado los entrenamientos con el primer equipo y jugar con el filial en esta temporada, debutó con el Zaragoza ya con Escribá ante el Huesca y el Leganés en el final de la primera vuelta y hace una semana viajó a Oviedo tras la sanción de Cristian, pero el técnico decidió que jugara Ratón en el Tartiere.

Su continuidad

El meta, que arrastró molestias la semana pasada, no viajó con el filial a Badalona, donde jugó Acín y el segundo arquero fue De Cea, y está pendiente de esas pruebas definitivas que dictaminen el alcance de su molestia en la rodilla. Llegado en verano pasado tras rescindir del Betis, Rebollo firmó por una temporada, con opción a tres más a ejecutar por el club. De momento, el Zaragoza, que va a fichar un portero tras el adiós de Ratón, que acaba contrato, no se ha dirigido a Rebollo para comunicarle si sigue en la entidad, aunque el guardameta onubense que hace unos meses no era demasiado partidario de mantener el mismo rol de este curso, entre el primer equipo y el Aragón (en los porteros se puede hacer hasta los 25 años y tiene 23), ahora no lo descarta, siempre que el filial no consume su descenso a Tercera RFEF.