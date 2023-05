Es Carlos Nieto, sin duda, el jugador del Real Zaragoza más en forma en la actualidad. El lateral es el único jugador de la plantilla que acumula 16 partidos consecutivos como titular merced a un gran momento que el canterano asemeja al de la campaña 19-20, cuando era fijo en aquel equipo de Víctor Fernández al que solo la pandemia apartó de un ascenso que parecía cantado. “Se puede parecer a aquel momento, sí. Me encuentro bien y estoy contento por estar contando con la confianza del míster. Quiero seguir en el once, hacerlo lo mejor posible y acabar la temporada de la mejor forma posible”, apunta el zaragozano.

No hay fórmulas mágicas. “No hay trucos, solo trabajo. Solo así se alcanzan estos momentos de forma. Se trata de trabajar duro. Además, el equipo también está en un buen momento y eso beneficia el rendimiento individual”, asegura el canterano, que lamenta la falta de regularidad que ha privado a su equipo de estar más arriba en la clasificación. “El denominador común de todos los equipos que están arriba es la regularidad. Es una Liga muy competida, cada partido es muy difícil de ganar y se está demostrando porque los de arriba tienen problemas para sacar partidos contra equipos de la parte baja”, explica el lateral zurdo, que añaden en este sentido que “si no ganamos sacamos puntos, al final esa regularidad es lo que nos hace estar un escalón por debajo de lo que nos gustaría y de no tener opciones de pelear por objetivos más ambiciosos", analiza.

El lateral espera ganar los dos partidos que restan para el final de la competición: "Es lo que queremos. Quedar lo más arriba posible, seguir compitiendo y haciendo las cosas bien como venimos haciendo y si podemos ganar los dos partidos mejor para terminar lo más arriba posible y darle continuidad a la buena racha que llevamos".

Respecto al Ibiza, su rival de la próxima jornada, advierte que espera un encuentro “difícil" y recuerda que “el Levante no pudo ganarle este lunes y al ser su último partido en casa querrán ganarlo. Cada jugador sabe que cada día se juega su puesto y querrán hacer un buen partido porque la temporada que viene querrán estar en el mejor sitio posible y nosotros lo que tenemos que hacer es dar nuestra mejor versión si queremos ganar".