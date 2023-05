Fran Gámez comenzó a trabajar con el grupo en el entrenamiento de este miércoles en una sesión en la que hizo solo parte del trabajo, la inicial concretamente, tras la lesión en la musculatura isquiosural que sufrió en el partido ante el Oviedo y que le hizo ya ser baja ante el Cartagena. En principio, no va a llegar al duelo en ibiza, pero sí apunta a estar disponible en el choque frente al Tenerife que cerrará el campeonato, ya que la rotura fue de grado uno, la más leve, y su rehabilitación habla de unas dos semanas o tres como máximo. En el entrenamiento no ha estado Ratón, por su paternidad, mientras que siguen al margen Giuliano, Marcos Luna y el meta Rebollo.

Giuliano Simeone sufrió ante Las Palmas un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y no ha jugado ante el Oviedo y el Cartagena, como tampoco lo hará en Can Misses este sábado. Su deseo es poder despedirse estando ante el Tenerife, pero no parece sencillo que se arriesgue con esa reaparición teniendo en cuenta que el punta está cedido por el Atlético de Madrid. Con todo, el deseo del ariete es ese e intentará llegar a esa cita en La Romareda. Marcos Luna, por su parte, es baja hasta final de temporada por su lesión de menisco.

Rebollo tiene molestias en una rodilla y por ese motivo no jugó en el decisivo partido que el Deportivo Aragón disputó ante el Badalona, con derrota que supuso su caída al playout de Segunda RFEF. Los pronósticos hablan de una lesión meniscal, pero el club, que tenía previsto hacerle pruebas el martes, no ha dado a conocer el diagnóstico. Rebollo trabajó este miércoles al margen y en todo caso con el primer equipo ante el Ibiza no estará.