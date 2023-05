El nombre de Alberto Zapater es sinónimo de zaragocismo. Desde la publicación de la marcha del ejeano en las redes sociales del Real Zaragoza, diferentes personalidades del entorno del club han hecho llegar al capitán sus mensajes de cariño y agradecimiento por las doce temporadas en las que el mediocampista ha defendido el escudo del león.

«Es la despedida de un icono del zaragocismo. Es como si se retirase uno de nosotros», argumenta Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. «Aparte de su faceta como jugador y capitán del equipo durante muchos años, ha sido uno de los principales exponentes del zaragocismo. Es un zaragocista de pro, totalmente reconocido y un aficionado más del Real Zaragoza que ha podido ser un jugador importante en las etapas recientes del club», agrega.

El predecesor de Palomar en la presidencia de la Federación de Peñas, José Vicente Casanova, incide en la importancia de la figura de Zapater. «Para el aficionado zaragocista, es una mala noticia como siempre que se despide a un mito. Dejando al margen el apartado estadístico de partidos jugados, es un ejemplo en cuanto a actitud. Alberto refleja todos los valores que un zaragocista quiere en su equipo: entrega absoluta, lealtad y compromiso», argumenta Casanova. «Hay pocos jugadores que te lo puedan ofrecer, y él lo ha hecho durante todos y cada uno de los partidos en los que ha saltado al campo», añade.

Nacho Burdio, presidente de la Peña Zaragocista Rosales del Canal, va más allá. «Es el cierre de una época global del club. Ha estado durante una etapa lo suficientemente larga como para abarcar dos épocas: de lo mejor y de lo peor. Se va un emblema y el único nexo de unión que nos quedaba de etapas anteriores», asegura Burdio.

Algunos jugadores del club blanquillo, compañeros de Zapater, también han querido ofrecer sus muestras de cariño al capitán zaragocista a través de Twitter. «Gracias por todo, un placer compartir vestuario contigo», escribía Pau Sans, uno de los tantos canteranos que tienen como ejemplo la figura de Alberto Zapater. «Un placer aprender de tu dedicación y admiración al fútbol, capitán», manifestaba el guardameta Daniel Rebollo.

El próximo 26 de mayo el Real Zaragoza cerrará la temporada en casa en el que se espera que sea el partido en el que se homenajee la figura del ejeano, el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquilla en la historia del conjunto zaragocista. El club ya ha confirmado este martes que le será realizado un homenaje en el encuentro. «Si todo el que defiende la camiseta del Zaragoza merece un respeto, Alberto todavía más porque ha sido siempre uno de los nuestros. Su despedida debe estar a la altura del recibimiento que tuvo en su vuelta al club», relata Ana Pilar Marín, presidenta de la PZ Parque Goya.

«Me parece muy bien que le hagan un homenaje en el último partido, aunque hasta ahora el club no los ha hecho muy vistosos. Me gustaría que cuando finalizase la temporada se le homenajease con toda la Romareda llena exclusivamente para él», dice Pilar Viaplana, presidenta de la PZ 10 de mayo. «Nunca me parecerá suficiente el homenaje que se le dé por la larga tradición de este club de no reconocer a sus jugadores importantes cuando se han retirado, como Juan Señor u otros ejemplos», matiza José Vicente Casanova. «Este tipo de jugadores son patrimonio de la entidad porque son una referencia más allá de su juego en el césped», añade.

Los distintos peñistas coinciden al ofrecer una breve definición del paso de Alberto Zapater por el Real Zaragoza. «Es y será el gran capitán del zaragocismo», indica Viaplana. «Zaragocismo en estado puro, de corazón», dice Palomar. Para Marín, «Zapater es ilusión», y, para Nacho Burdio, «nobleza, tanto dentro como fuera del campo». Finalmente, José Vicente Casanova menciona la palabra «pundonor». «Ha sido un jugador muy completo , que se ha entregado hasta el límite. Ha dado mucho más de lo que era su obligación», explica.