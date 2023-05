De una manera directa o indirecta el Real Zaragoza ha sondeado los posibles regresos de Raúl Guti y Alberto Soro en este verano, pero ahora mismo ambas posibilidades están descartadas, son casi una quimera. El casi hay que quitarlo en la opción del centrocampista zaragozano del Elche, puesto que la entidad franjiverde cuenta con el jugador para el proyecto en Segunda, aunque no es de los futbolistas básicos para el técnico Sebastián Beccacece, y solo se plantearía un traspaso. En el caso de Soro roza el imposible, ya que si hay ascenso del ahora líder de Segunda, el Granada, le devolvería un estatus salarial de élite y, sobre todo, la mitad de sus derechos pertenecen al Madrid, por lo que la operación es de suma complejidad y ambos clubs priorizan un traspaso del ejeano.

Guti se marchó del Real Zaragoza en septiembre de 2020 por 5 millones de euros en un traspaso que el Elche tenía que pagar en varios plazos y el club aragonés se reservó un 20% de su pase. El centrocampista tuvo un buen primer año en la élite, pero su protagonismo ha bajado en los dos siguientes. En el actual, ha jugado en 25 partidos de Liga con 12 de titular, pero con el entrenador argentino que, supuestamente, ha llegado para edificar el proyecto del próximo curso para volver a Primera solo fue titular en dos partidos de ocho y ante el Girona lo relevó al descanso.

Guti cuenta para el Elche, aunque no sea indiscutible para su técnico, Beccacece, pero sí es importante para el club y solo saldrá con una venta

Guti sí cuenta con el beneplácito de Sergio Mantecón, director deportivo, que lo considera vital para intentar lograr el ascenso teniendo en cuenta el nivel que exhibió en la categoría de plata en el conjunto zaragocista y ahora mismo la continuidad es lo más probable, pero si sale solo lo haría en un escenario de traspaso, al que el club aragonés por motivos obvios no llega.

Le quedan dos años de contrato y Guti y su entorno no esconden que estarían encantados de ese regreso, que no se va a dar, ya que además en el traspaso pactado con el Elche en 2020 ya no quedan cantidades pendientes, ya que según diversas fuentes se ha abonado todo, por lo que tampoco el Zaragoza podría utilizar esa herramienta en una negociación.

Mucha menos presencia ha tenido Soro en el Granada desde su llegada en 2020, cuando el Madrid, que lo había fichado en 2019 por 2,5 millones más incentivos y que lo dejó un año en el Zaragoza en la 19-20, y el club granadino acordaron un traspaso por una cantidad que rondó los dos millones, pero la entidad madridista se reservó tanto una opción de tanteo como la mitad de los derechos económicos del futbolista, por lo que el acuerdo es todavía más complicado en esa coyuntura.

La salida de Soro del Granada es segura, el Madrid tiene el 50% de su pase y eso aumenta la dificultad

Ni en caso de ascenso, con el Granada a un paso de lograrlo, ya que es líder y lleva dos puntos de ventaja al tercero cuando restan seis y se mide al Mirandés y al Leganés, que no ponen nada en juego en sus partidos, ni si siguiera en Segunda es factible la continuidad de Soro en el club nazarí, pero desde el entorno del mediapunta aragonés se da por imposible que pudiera acabar en La Romareda en este verano, por muchos deseos que tenga el futbolista, que los tiene.

La apuesta del Granada con Soro, y también la del Madrid, pasa por un traspaso y recuperar una parte de la inversión, aunque obviamente Soro ha perdido valor en el mercado tras tres años, dos en Primera y el actual en Segunda, en los que ha disputado 46 partidos de Liga, pero solo 14 de ellos de titular. En el actual curso, ha jugado en 15 jornadas (4 de inicio) y en dos encuentros de Copa.

Así, su salida de Los Cármenes en este verano se da por segura, con la prioridad de esa venta como clara, teniendo en cuenta que su contrato es hasta 2025. Solo en caso de no darse ese traspaso, se podría abrir la puerta a una cesión al Zaragoza, que ahora mismo no se contempla.