Más de la mitad de la comparecencia de Fran Escribá previa al partido del Real Zaragoza en Can Misses ante el descendido Ibiza se dedicó a la figura de Zapater, a su despedida del club y el entrenador no se ahorró ni un detalle en su explicación y en los merecimientos del ejeano, pero “es una decisión futbolística y para mí, como entrenador y como persona, es una decisión muy dura. Estoy contento con su rendimiento, pero pensamos en clave futbolística, por el lado humano seguiría 50 años más”, señaló el entrenador, que habló también de que el adiós del capitán es una señal de una “reestructuración amplia de la plantilla si queremos crecer y tener ese proyecto ilusionante, que busque el ascenso, aunque no digo que ya sea esta próxima temporada”, y que dejó claro que no va a arriesgar con el retorno de Giuliano, que no jugará en lo que resta de curso tras lesionarse en la rodilla ante Las Palmas.

Esa decisión de no renovar al capitán le fue comunicada el miércoles y resultó demasiado tardía teniendo en cuenta que Zapater es parte de la historia del Zaragoza y que el club, y el propio Escribá, eludieron la cuestión hasta hace una semana. El entrenador asegura que, sí habló de la continuidad de otros Jair o de Lluís López y no la del capitán, fue porque “eran renovaciones en marcha, pero en el caso de Zapater no se habló nada absolutamente porque teníamos primero un objetivo que hasta el propio capitán dijo, que era alcanzar los 50 puntos. Una vez que ese objetivo estuvo consolidado nos sentamos con la dirección deportiva y el primer tema a tratar fue ese porque era la prioridad. Cuando me siento con Juan Carlos (Cordero) valoramos todas las opciones y la idea de equipo que tenemos para la temporada que viene. Y esa es una posición en la que queremos reforzarnos", prosiguió.

"Esa es una posición en la que queremos reforzarnos y es verdad que nos manifestó que su idea era seguir jugando, pero recibió la idea con entereza y bien. No hubo tensión”

"Y luego estaba la opinión de Alberto, que yo no había hablado con él, no sabía si quería seguir o no y a lo mejor nos decía que no quería hacerlo. Es verdad que nos manifestó que su idea era seguir jugando, pero nosotros pensamos que era el momento de mejorar y fortalecer esa posición”, explicó el míster, confirmando la posibilidad de que Zapa prolongue un año más su carrera, posiblemente en la MLS, si bien esa decisión no está tomada por parte del centrocampista. El técnico reconoció que en esa conversación del miércoles el capitán “recibió la idea con entereza y bien. No hubo tensión”.

"A sus compañeros les dije que he tenido la suerte de entrenarle y ellos han tenido la suerte de compartir vestuario con una persona que es un ejemplo de lo que deben querer ser, un profesional enorme con una entrega fuera de lo normal"

Al final, la despedida tras 12 temporadas y 421 partidos, es “un momento triste porque Alberto es un jugador que es historia del club, pero es verdad que esto pasa. Tiene una larga trayectoria y también una edad y hay que tomar este tipo de decisiones. Hay que honrar a un jugador que ha contribuido a la historia de este club y que además de su aportación en el campo es una persona excepcional y es un ejemplo”, dijo el entrenador zaragocista, que explicó cómo fue la despedida en el grupo de Alberto cuando comunicó a sus compañeros el jueves que no seguía: “Yo les dije que he tenido la suerte de entrenarle y ellos han tenido la suerte de compartir vestuario con una persona que es un ejemplo de lo que deben querer ser, un profesional enorme con una entrega fuera de lo normal. Para los Nieto, Francho, Azón o Francés es un ejemplo a seguir en sus respectivas carreras tras salir como él de la cantera".

"Zapater ha rendido bien y ha jugado muchos partidos conmigo. Creo que su futuro estará ligado al Real Zaragoza, no ahora si quiere seguir jugando, pero sí más adelante. Y creo que debe ser así”

No tiene dudas Escribá que al medio ejeano “se le echará de menos tanto a nivel profesional como a nivel humano. Está contribuyendo, ha rendido bien y desde mi llegada ha sido titular en muchos partidos. Vendrán jugadores en un futuro que nos aportarán cosas, pero claro que le echaremos de menos, sobre todo ese carisma y ese liderazgo que tiene en el vestuario. Eso es difícil comprarlo”, añadió, recordando que hasta su llegada y con Carcedo Zapater apenas había jugado y que suma muchos partidos con él, para un total de 28, con 14 en el once, pero al final, aunque “queremos mejorar en algunas posiciones y creemos que el tipo de futbolistas que necesitamos implica que tengan que salir algunos. Es algo que va a pasar en otros puestos. Yo creo que el futuro de Alberto Zapater estará ligado al Real Zaragoza, no ahora si quiere seguir jugando, pero sí más adelante. Y creo que debe ser así por todo lo que ha dado aquí, es lo que deseo y que se merece”, profundizó el entrenador, que va a actuar en estas dos jornadas con el capitán como ha hecho hasta ahora. “Es mi forma de mostrarle el mayor respeto, como siempre he hecho. No necesita que le haga ningún regalo porque su carrera ha sido tan grande que no necesita que se le regale nada. Pero es lo lógico que en el último partido ante el Tenerife le hagamos el homenaje que se merece y a día de hoy diría que será titular”, cerró, dejando claro que en el epílogo liguero en La Romareda será un once con Zapa y diez más.

“No quiero una plantilla tan amplia como la que hemos tenido este año. Es demasiada gente para trabajar. Va a haber una reestructuración a nivel de jugadores, tanto en cantidad como en calidad, que es lo que vamos a buscar"

El entrenador cree que el adiós de Zapater es una señal, de cambio importante, porque “yo no quiero una plantilla tan amplia como la que hemos tenido este año, con todas las fichas y dos jugadores con dorsal del filial, uno de ellos Mollejo, a todos los efectos de la primera plantilla. Es demasiada gente para trabajar. Va a haber una reestructuración a nivel de jugadores, tanto en cantidad como en calidad, que es lo que vamos a buscar. Si queremos seguir creciendo y hacer un proyecto ilusionante que a corto o medio plazo luche por el ascenso todo pasa por reestructurar y eso implica salidas”. Y estas, lógicamente, están en gran medida en los finales de contrato (Vigaray, Ratón, Larra, Vada...), o de cesión (Fuentes, Gueye, Alarcón, Mollejo, Bebé, Giuliano, aunque con los tres últimos se desee esa continuidad), pero también en otros con vínculo en vigor, como Manu Molina, Eugeni o Jairo. "Hay seis o siete jugadores con los que no se ha hablado de renovar en ningún momento sus contratos que terminan", afirmó.

"Con Giuliano no vamos a tomar ningún riesgo. Todavía no ha hecho ni un trabajo de readaptación y a efectos competitivos no vamos a contar ya con él en esta temporada”

Se habló muy poco del partido del Ibiza, en el que aún no estará Fran Gámez, al que sí espera ante el Tenerife tras superar la rotura en el isquiosural que sufrió en Oviedo, mientras que el esguince de rodilla de Giuliano Simeone ante Las Palmas supuso su despedida del Zaragoza, ya que “no vamos a tomar ningún riesgo. Todavía no ha hecho ni un trabajo de readaptación y a efectos competitivos no vamos a contar ya con él en esta temporada”, por lo que ese fue su último partido de zaragocista, ya que regresa al Atlético y todo apunta que, pese al deseo zaragocista, su destino está en primera y probablemente en el Rayo. Además, confirmó las molestias en la rodilla de Rebollo que “se le hicieron una pruebas y se le está tratando. Está por ver según su evolución si llega el partido de vuelta de esa eliminatoria del Aragón, aunque no creo”, añadió, para ratificar que Pau Sans no estará con el primer equipo y reforzará al filial en el cruce de playout ante el Coria.

Sin confianzas y con algún cambio

Sobre el choque de este sábado en Can Misses ante un equipo descendido y sin nada en juego llamó a no tener confianzas. “El ejemplo del último partido del Ibiza nos sirve. Casi todo el mundo hubiera pensado que iba a ser una victoria clara del Levante y se vio lo bien que compitió nuestro rival. El que piense que no nos van a generar problemas porque es un equipo descendido... En el vestuario no lo pensamos porque han competido bien y nunca han encajado derrotas severas”, sentenció el entrenador valenciano, que presentará “un once muy reconocible y que nadie espere muchos cambios. Mi idea es que algún jugador que entrena bien y compite bien pueda entrar, lo mismo que no correr riesgos con futbolistas que puedan tener alguna molestia, por lo que algún cambio habrá”.