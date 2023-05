Llegar a Ibiza es sinónimo de vacaciones y diversión. Para el Real Zaragoza, en su epílogo viajero del curso, el desplazamiento a la isla suena a despedida sin alicientes más allá del orgullo y los derechos televisivos por puesto. Para el equipo de Fran Escribá hace semanas que la Liga se acabó, por mucho que el sello matemático de la permanencia llegara tras ganar al Cartagena hace siete días, dado que nunca por su mal comienzo y sus limitaciones pudo aspirar de forma real a enganchar la promoción de ascenso. Ahora, visita este sábado (16.15 horas) en Can Misses a un Ibiza ya descendido fruto de una pésima temporada que ni la apuesta por el veterano Lucas Alcaraz ni la revolución de enero pudieron salvar en un equipo con cara de descendido desde agosto.

El partido en el Zaragoza ha quedado difuminado por la despedida de Zapater, al que no se quiso renovar, pese al deseo del capitán de seguir y a su aportación en esta temporada. El club estuvo lento en los tiempos y decidió poner fin a una era de un jugador ejemplo de profesionalidad y dedicación que vivirá ahora sus dos últimos partidos con la camiseta zaragocista y con 421 ya en su currículum de 12 temporadas. El adiós de Zapa, en todo caso, no deja de ser un ejemplo más de que ahora en el Zaragoza solo toca hablar de decisiones y de futuro, que el pescado de esta temporada está todo vendido y que es tiempo de que los frutos del trabajo de Cordero desde enero, cuando aterrizó, empiecen a mostrarse en una revolución de la plantilla que se vislumbra, como así confirmó el propio Escribá, amplia.

Así, el partido en Can Misses ha ocupado y ocupa muy poco espacio en los pensamientos de la afición, más pendiente de los que pueden llegar, con Sinan Bakis y el meta Yáñez como las operaciones más adelantadas, y de los muchos que tienen que salir. El fútbol posee una tremenda capacidad de regenerar las ilusiones y en eso ahora el zaragocismo está abriendo el cajón de las esperanzas en un proyecto de la nueva propiedad que tiene el objetivo de subir, por mucho que se pase de puntillas por la palabra ascenso, después de que la primera intentona de Real Zaragoza LLC, de Jorge Mas, Oughourlian, del Fondo Ares, la sombra del Atlético y de Raúl Sanllehí, haya sido más un fracaso que otra cosa.

Con la mirada puesta en el futuro llega el Zaragoza a Ibiza, con bajas como las de Jair, de última hora, Fran Gámez y Giuliano Simeone y con el aroma de cambios en el once, aunque Escribá avisara de una alineación bastante reconocible, premiando con alguna entrada a los menos habituales. Dado que Zapater será titular en el epílogo ante el Tenerife, este sábado invita la decisión a mantener el dúo en la medular con Francho y Grau y habrá retoques en defensa.

Lluís López volverá al eje de la zaga, donde ha sido muy habitual en esta segunda vuelta y descansó ante el Cartagena, para hacer pareja con Francés, mientras que en el lateral zurdo la constancia y los elogios de Escribá al casi desaparecido Gabi Fuentes se pueden traducir en una titularidad que no disfruta desde el 30 de enero ante la Ponferradina después de ser fijo hasta el ecuador del campeonato tras llegar cedido de Junio de Barranquilla y con su continuidad ya totalmente descartada el próximo curso.

Gabi Fuentes, Lluís y Puche

Arriba, parece fijo que Bebé y Bermejo se mantendrán en las alas y la incógnita está en la pareja de Azón. Ante el Cartagena fue Vada para retocar el esquema y en Ibiza apunta más hacia Puche, de innegable compromiso en cada partido y entrenamiento y de posible cesión en este verano. Con Mollejo, que jugó 20 minutos en la última jornada tras 3 meses de baja, se diría que Escribá esperará al epílogo para darle la plaza en el once.

El Zaragoza suma 10 jornadas seguidas marcando y, por increíble que parezca, ahora mismo es el más constante ante el gol y el de mayor pegada en este tramo liguero. Tratará de prolongar la racha dos semanas más y adornar la permanencia de cuantos más puntos pueda, también buscando un mayor premio televisivo. Objetivos menores, en todo caso, para un equipo que ha mejorado con Escribá en las 25 jornadas del valenciano, pero que ha firmado un gris curso en global, también de viajero, con solo 19 puntos y cuatro victorias en las 20 salidas.

Un enemigo descendido

En Ibiza espera un rival con la condena escrita desde hace días y en el que este viernes su presidente y máximo accionista, Amadeo Salvo, confirmó el reto de devolverle cuanto antes a la categoría de plata y el sustento de esa familia en un proyecto en el que Lucas Alcaraz apunta a no seguir después de no haber sido capaz de una salvación del Ibiza que no era sencilla. Al técnico granadino se le ha encasillado en ese papel de bombero pero rara vez apaga los fuegos y en el Zaragoza de la 18-19 tampoco lo hizo. Su empate ante el aspirante Levante confirmó que el cuadro isleño, con muchas bajas (Morante, Kaxe, Diop, Juan Ibiza, Isma Ruiz o Martín Pascual), no se deja ir. Tampoco lo quiere hacer en Can Misses en un duelo que huele a vacaciones más que a otra cosa.

Alineaciones probables

UD Ibiza-Eivissa: Germán; Grima, Grillo, Marcos Mauro, Javi Vázquez; Coke, Serrano, Appin, Suleiman; Ekain, Herrera.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Larra, Lluís López, Francés, Gabi Fuentes; Francho Serrano, Jaume Grau, Bermejo, Bebé; Puche e Iván Azón.

Árbitro: Galech Apezteguía (C. Navarro).

Estadio: Can Misses.

Hora: 16.15.