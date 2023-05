Sinan Bakis no estará mañana domingo en el duelo del Andorra ante el Leganés y la teoría de su llegada al Real Zaragoza, en un fichaje más que encaminado y avanzado por este diario, se refuerza de forma clara. Las molestias en la rodilla que hicieron que no jugara la semana pasada ante el Tenerife son las mismas que se mantienen en esta semana para no acudir a Butarque, teniendo en cuenta que el delantero turco está a un partido de renovar con el club andorrano, con la cláusula fijada en su contrato de que lo haría si juega 25 partidos con un mínimo de 45 minutos. Ahora, lleva 24.

Objetivo Bakis "No viajará, ha hecho entrenamientos parciales, el miércoles lo hizo con el grupo, y tuvo una sensación un poco rara", explicó el técnico Eder Sarabia sobre su goleador, autor de 12 dianas en esta temporada, para añadir que "si nos estuviéramos jugando la vida, sería diferente, pero en este momento no vamos a arriesgar. Debemos confiar en la buena fe de la gente, venía jugando partidos con molestias y eso no le ha dejado rendir al 100% los partidos que ha jugado. ¿Qué podemos pensar? ¿Mal?, siempre puedes pensar mal de cualquiera. Pero nosotros somos de ir de cara, de hablar, él está encantado, tiene muchas cosas en la cabeza porque ha hecho una gran temporada y tiene interés, pero ya ha demostrado su profesionalidad", añadió. Bakis ha jugado un total de 34 partidos oficiales, pero solo 23 y uno de Copa ante el Levante a efectos de esa prórroga establecida en su fichaje hace un año. "No viajará, ha hecho entrenamientos parciales, el miércoles lo hizo con el grupo, y tuvo una sensación un poco rara. ¿Qué podemos pensar? ¿Mal?, siempre puedes pensar mal de cualquiera. Pero nosotros somos de ir de cara, de hablar y él está encantado" El jugador, que ya estuvo en Zaragoza hace dos semanas y que tiene interés de otros equipos de Segunda, parece haberse decantado claramente por la opción del club aragonés. El Andorra, donde el recelo con la actitud del futbolista es claro, ya lo empieza a dar por perdido teniendo en cuenta que no le había ofrecido solo la ampliación de un año establecida en esa cláusula sino una renovación de su contrato con una subida salarial. Sin embargo, si no llega a esos 25 partidos (el club andorrano ha consultado si se incluía la Copa de Catalunya, pero son solo partidos oficiales) es libre el 30 de junio y a eso se agarra el futbolista, que de no mediar sorpresas será zaragocista la próxima temporada. Bakis, de 29 años y cerca de 190 centímetros de altura, es un delantero de área. Nacido en Troisdorf (Alemania) pero con nacionalidad turca, el atacante llegó al Andorra el pasado verano procedente del Heracles Almelo de Países Bajos, donde marcó 18 goles en 62 partidos tras haber pasado por la máxima categoría del fútbol turco y austriaco. Su carrera deportiva comenzó en el Bayer Leverkusen, donde militó hasta la edad juvenil. Fue entonces cuando se marchó a Turquía para jugar en el Kayserispor y, posteriormente, en el Bursaspor. Bakis, un delantero de categoría Tras su paso, en 2018, por el Admira Wacker austriaco, donde jugó la Europa League y anotó 16 tantos en dos temporadas, Bakis fichó por el Heracles Almelo, de la Eredivisie. En total, el delantero del Andorra ha celebrado 47 tantos en las cinco últimas temporadas,. Especialista en el juego de espaldas y letal en el área, Bakis, autor además de dos asistencias, ha logrado dos goles desde el punto de penalti. Autor de casi el 30% de todos los tantos del Andorra, el equipo del Principado nunca ha perdido cuando el turco ha hecho diana (ocho victorias y tres empates).