Acudió el Real Zaragoza con aire vacacional a Ibiza y se volvió de un Can Misses vacío, con un millar de espectadores, con una derrota dolorosa (1-0) ante un Ibiza descendido hace días y que tuvo más pulso y más espíritu que un equipo de Fran Escribá que llevaba 10 jornadas seguidas marcando y que se quedó sin hacerlo en un duelo para olvidar, un partido en el que la mediocridad y el fútbol plano fueron los denominadores comunes de un Zaragoza que tuvo más el balón, que jugó más en el campo del Ibiza y que amenazó poco y de verdad a la portería rival.

Al Zaragoza le faltó la agresividad de otros días y volvió a evidenciar sus problemas tremendos cuando el enemigo le da el balón y se deja dominar y no puede salir a correr. El Ibiza, un coladero todo el curso y uno de los locales más flojos, sacó los tres puntos y dejó en evidencia al conjunto aragonés, que cierra sus desplazamientos con una derrota que nadie esperaba, como igual de inesperado fue que Escribá no diera ni un solo minuto a Zapater cuando el ejeano está en sus dos últimos partidos de zaragocista. Fue una tarde, claro está, muy amarga.

En el reparto de méritos que no favoreció al capitán, Escribá le dio la titularidad la Mollejo más de tres meses después por su lesión y premió a Manu Molina y a Gabi Fuentes para que Lluís López fuera el relevo de Jair en un once con cambios y que se situó con más mando en el césped ante un Ibiza con defensa de cinco y tres centrales y con Ekain como única referencia porque Lucas Alcaraz, a los mandos de un equipo que es el más goleado de la categoría, ha decidido cerrar más filas cuando ya han descendido.

El caso es que el duelo, sin nada en juego, arrancó con poca intensidad, lo esperado, con el Ibiza parapetado atrás y con el Zaragoza como dueño del balón aunque sin la velocidad necesaria para crear problemas al cuadro isleño para que los minutos avanzaran sin demasiado que llevarse a la boca, salvo un córner rematado por Francés y una buena jugada entre Mollejo y Bebé que Iván Azón envió al lateral de la red.

Lesión de Bermejo

La lesión muscular de Bermejo, el jugador más en forma de la plantilla, dio la alternativa a Puche y era por la banda de Larra donde el Zaragoza encontraba algún camino más. No demasiados, eso sí. Un pase del lateral vasco a Puche acabó en un centro-chut que Germán no supo atrapar y Azón sí rematar a la red para que el gol fuera anulado por fuera de juego, que existió. El último cuarto de hora trajo una mejoría del Ibiza, que se acercó más al área zaragocista. Suleiman era el más activo y su cambio de banda para entrar por el flanco de un despistado Gabi Fuentes ocasionó la ocasión local en un centro de Vázquez que le ganó al lateral colombiano y no supo encontrar a Cristian Herrera con todo a favor para marcar, dejando las tablas en el marcador en una primera parte más para olvidar que otra cosa.

La segunda parte mantuvo las constantes de inicio y dos acciones de Bebé acabaron en remates sin mucho tino de Gabi Fuentes, el segundo a dejada de un impreciso Azón, pero el Ibiza se sentía cada vez más cómodo en ese papel de esperar y salir a la contra, donde Suleiman era el que más inquietud generaba, ya cambiado definitivamente al costado de Fuentes.

Francés le ganó la partida a Ekain cuando el delantero se iba hacia Cristian y el Zaragoza con Mollejo agotado y Azón sin tino, apenas aparecía en ataque, salvo algún amago de Bebé. Lluís López salvó un envío de Ekain y Escribá se decidió a mover el banquillo con Nieto y Gueye por Fuentes y Mollejo. Sin embargo, la inercia del partido estaba escrita y un envío preciso de Javi Vázquez desde el costado se encontró con la flojera defensiva de Lluís López y con Cristian sin salir para que el joven y juvenil Álex Sánchez hiciera el único gol del partido.

El tanto isleño no cambió el devenir del choque, con el Zaragoza a ritmo mortecino y un Gueye cada vez más cómico, sin juego por las bandas ni la velocidad suficiente para desarbolar a un Ibiza que tuvo que cambiar de portero, con la entrada de Chanza, y que sacó a Nolito en el tramo final dejando claro que el andaluz no está para nada. Escribá apostó por Alarcón y Vada y renovar la medular, sin acordarse de nuevo de un Zapater al que se le presume titular ante el Tenerife, pero solo los últimos minutos, con dos remates de Azón, el segundo sacado por Chanza, y otro que Palacios le quitó a Puche pudieron traer el empate y endulzar el desastre ibicenco en esta salida final de la temporada, un viaje vacacional en el que el Zaragoza salió todavía con la toalla puesta y lo pagó muy caro con un jarro de agua fría para su teórica mejoría de finald e curso.