Sorprendió mucho la ausencia de Alberto Zapater ya en la alineación inicial. El capitán, que apenas dos días antes había anunciado su adiós al Real Zaragoza después de conocer que no entraba en los planes del club para la próxima temporada, se quedó en el banquillo, lo que obligaba a aplazar su puesta en escena número 422 con la camiseta del Zaragoza.

En todo caso, el concurso del ejeano durante el partido se daba por seguro. Sin embargo, Escribá no consideró pertinente su participación y prefirió a Alarcón y Vada para relevar a Grau y Manu Molina, los mediocentros titulares en Ibiza, a falta de diez minutos para la conclusión.

Zapater no se quedaba sin jugar desde hace dos meses, pero entonces fue por sanción

Así que Zapater, que recibirá un homenaje del zaragocismo en el último partido (podría jugarse el viernes) ante el Tenerife en La Romareda, se quedó sin minutos, lo que provoca que no cumplirá 423 encuentros con la camiseta del Real Zaragoza. El último será el 422 y con esa cifra se quedará como el tercer futbolista que en más ocasiones vistió la elástica blanquilla solo por detrás de Violeta y Aguado, ambos con 473 apariciones.

«Yo estoy contento con su rendimiento y por eso lo he utilizado mucho, pero estamos pensando en clave de futuro. Es una decisión muy dura para mí, pero queremos mejorar en todas las posiciones», expuso Escribá el viernes para justificar la decisión de no renovar al capitán, que en Ibiza se quedó sin jugar, algo que no pasaba desde hace dos meses, pero entonces fue por sanción.