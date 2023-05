Francho Serrano entró en la cantera zaragocista en alevines y ha vivido toda una carrera hasta superar el centenar ya de partidos en el primer equipo. Y esa progresión ha tenido siempre un espejo en el que mirarse, un claro referente, un Zapater que este viernes dice adiós al club de su vida tras 421 partidos. “Alberto para mí ha sido y es mi ídolo, siempre desde pequeño había soñado ser él, veía la figura de zaragocismo y lo veía a él. Me he identificado mucho desde que entré y desde que sigo al Real Zaragoza”, asegura el centrocampista, compañero de fatigas en la medular en estos años con el ejeano, reconociendo que el viernes y ante el Tenerife “vivirá un día triste, pero también feliz porque se le intentará reconocer todo lo que le ha dado al zaragocismo para que él se pueda ir de su casa como se merece. Nunca se le podrá agradecer todo lo que ha dado y ojalá sea con victoria porque queremos despedir al gran capitán como se merece”.

Una despedida que ha llegado por la visión del proyecto futuro del club, ya que el jugador de Ejea quería seguir un año más y todavía no tiene tomada la última palabra de la retirada, con la opción de seguir en la MLS. Francho no entra en esa decisión de la entidad, de Cordero y Escribá como responsables deportivos. “No entro en lo futbolístico, sino solo como compañero y yo personalmente ojalá estuviera con Zapater toda la vida por lo que aporta al club y lo que me aporta a mí personalmente. Si han tomado esa decisión, será algo que se habrán analizado y consensuado. Habrán decidido lo mejor, ya no entro en ello”.

Ese reconocimiento a una trayectoria y a un símbolo del zaragocismo como Zapater supone para Francho un acto de justicia para un jugador que lo ha dado todo por la camiseta zaragocista y “sobre todo me quedo en su figura, con el profesionalismo que transmite, siempre ha estado pendiente de los jóvenes ayudándonos y dándonos consejos. A mí me ha marcado que siempre me decía que fuera yo mismo, que siguiera trabajando con la humildad y trabajo que él transmite, que así siempre acaban llegando las cosas”, asegura el jugador, con una pequeña confesión añadida: “Me dijo que ojalá tuviera la suerte de tener una carrera tan larga como la suya”.

Por su condición de canterano, por ese zaragocismo que Francho siempre lleva con orgullo y por la posición en el campo, que es la misma que Alberto, tiene muchos números para coger el relevo del capitán. Y Francho no reniega de esa responsabilidad. “Será una plaza difícil… Yo estoy contento con mi trabajo y he dado ese plus este año que me ha hecho dar un paso adelante, situarme un escalón por encima y quitarme esa vitola de canterano. Si tengo que coger el relevo de Zapater será siempre difícil pero lo afrontaré con las máxima ilusión y ganas posibles”, asevera, un relevo que también podría llegar en el portador del brazalete en un futuro nno tan lejano, puesto que Francho arrancará el próximo curso como su cuarto en el Zaragoza. “Ojalá pueda algún día dar ese paso yo de ser capitán, sería otro sueño para mí”, desea, reconociendo que el nuevo brazalete que Alberto llevará en su despedida “me pareció una idea chula el dar ese cambio para ese día, con esa banda del Pilar en mitad del escudo, con los colores del club”.

De menos a más

Francho va a acabar este viernes su tercera temporada completa en el primer equipo y hace balance de un curso con altibajos, con un mal inicio y un mejor final, ya que “personalmente lo empecé de manera complicada, me costó entrar y tuve menos minutos de los que me hubiera gustado. Llegó un punto que cambió. Volví a coger confianza y ser yo mismo. Di un paso al frente y me sentí importante, los compañeros me ayudaron y ofrecí mi mejor versión. He dado ese paso adelante en el equipo y así se ha visto reflejado”, refleja el jugador, casi indiscutible cuando estuvo disponible con Escribá en el once, salvo en el descanso que le dio en Ibiza el sábado, y que con Carcedo tuvo un rol más secundario.

De cara a la próxima temporada, el objetivo en la undécima campaña en Segunda solo puede ser el ascenso y “esa es la ilusión evidentemente. Va a ser complicado. La idea es sacar cuantos más puntos mejor al principio de temporada, crecer, agarrarse ahí arriba y poder luchar por lo que todos queremos”, añade Francho, sabedor de la dureza de ese objetivo, ya que “depende de muchos factores, lo primero de nosotros, a veces también esa pizca que te lleva a los puntos, a las victorias, estar todos a una, coger el mejor momento.... Es difícil que se den todas las circunstancias, pero para eso trabajamos".

Visita al Grupo Saphir

Mientras, la plantilla zaragocista, el cuerpo técnico y una parte importante de los dirigentes del club y de su consejo han realizado la visita anual al Grupo Saphir, patrocinador principal del Zaragoza desde octubre de 2014. A la visita no han acudido Giuliano Simeone y Sergio Bermejo, por, según la explicación del club, hacer el trabajo de recuperación de sus lesiones, ya que ambos son baja de cara al partido ante el Tenerife, teniendo en cuenta que Bermejo se lesionó en Ibiza y el Zaragoza ya le ha hecho las pruebas médicas para conocer el alcance de su dolencia.

En la expedición, de 60 personas, estaban el director general, Raúl Sanllehí, el financiero, Mariano Aured, los consejeros Emilio Cruz, Cristina Llop, Mariano Aguilar y Juan Forcén, todo el cuerpo técnico encabezado por Fran Escribá y el resto de la plantilla zaragocista a excepción de los mencionados Giuliano y Bermejo.,