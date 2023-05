El choque de este viernes será un cruce de caminos entre el pasado y el futuro, entre el último partido de Alberto Zapater con el Real Zaragoza y la esperanza en escapar de una vez de la mediocridad y que la próxima temporada sea mejor. Aunque, sin duda, el capitán será el gran protagonista de una cita con la historia. El ejeano será titular en su última puesta en escena en esa Romareda que adora y que le tributará el merecido homenaje que merece su figura. “Queremos ganar por subir puestos y ayudar al club, pero sobre todo por un compañero que va a jugar su último partido con nosotros. Queremos brindarle la victoria a todo el mundo, pero en especial a Zapa”, indicó Fran Escribá en su última comparecencia previa a un partido de este curso.

Para el técnico, el tributo bien merece que La Romareda vista sus mejores galas. “Debemos despedir a Alberto como lo que es, una leyenda”, aseveró. “Está perfecto y con muchas ganas. A efectos de trabajo lo he visto espectacular durante toda la semana. Es modesto y humilde y, como dijo él, no ha sido el mejor tácticamente pero sí lo es en corazón y pasión”. Para el valenciano, el capitán merece un esfuerzo para acudir al campo. “La hora y el día no son los mejores, pero si alguna vez hay que pedir un esfuerzo a La Romareda es ahora. La grandeza de este club viene dada también por cosas como esta”.

El sentido homenaje presidirá una cita con la que se pone fin a otra temporada dura, difícil y en la que el Zaragoza ha vuelto a estar demasiado lejos de cualquier aspiración más allá de la de evitar el descenso, lo que influye decisivamente en la calificación final. “Aquí la única que ha tenido una muy buena nota es la afición. Nosotros quizá un bien pelado porque deberíamos haber dado mucho más a nivel individual. Hay jugadores que han dado rendimiento, otros que no y otros que han ido creciendo. Grandes notas hay muy pocas y ahora hay que valorar si aquellos que no han dado ese rendimiento deben ser parte del proyecto o no”, indica Escribá, que asegura haber aprendido “mucho” a pesar de que “no hemos alcanzado toda la regularidad que yo habría querido”.

En este sentido, el entrenador zaragocista subraya el grado de conocimiento adquirido durante la temporada de cara a los planes de futuro. “Tenemos un conocimiento muy buen de todo: afición, medios, el sentir de la gente, el club y, por supuesto, la plantilla. Y es un punto de partida muy bueno para lo que viene. Ahora conoces los recursos que tienes y cómo optimizarlos. Me ha servido de mucho porque también hay cosas que no me gustan y que hay que intentar cambiar o ayudar al club a hacerlo”.

Entre esas cosas sujetas a una profunda remodelación está una plantilla que, según el valenciano, “va a ser mejor, lo tengo clarísimo”. Esa es la conclusión que el técnico extrae de las primeras reuniones con el director deportivo, Juan Carlos Cordero. “Tengo clarísimo que vamos a tener un mejor equipo y luego habrá que ver hasta dónde podemos llegar. El coche va a funcionar mejor porque tendrá mejores piezas, ruedas y motor. Luego igual es el piloto el que falla”.

Pero Escribá advierte de la necesidad de corregir otro error. “El primer fallo sería hablar de ascenso”, afirma. “Nuestra ambición está clara y queremos lo mejor para el club, pero esa palabra solo deben pronunciarla los tres equipos que descienden de Primera. Por economía, por plantilla y por todo. Nosotros debemos intentar hacer una buena temporada porque eso te deja cerca de conseguirlo, pero sería un error poner la palabra ascenso delante del proyecto”.

En este sentido, el técnico detecta dos carencias principales en la actual plantilla que requieren de una intervención urgente. “No somos un equipo con presencia física. Solo hay que ver cómo, en los saques de esquina, muchos de nuestros jugadores miden medio palmo menos que muchos del rival y eso es importante en un fútbol tan físico como el de hoy en día. Y también necesitamos aumentar el talento que tenemos y en esa línea estamos trabajando”.