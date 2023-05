Cayó lesionado Sergio Bermejo en Ibiza, a la media hora en el partido del Real Zaragoza en Can Misses, y la dolencia que tiene el mediapunta madrileño en el isquiotibial izquierdo es importante, una rotura fibrilar que no es en el músculo sino en el tendón, por lo que su diagnóstico en el tiempo de baja es superior, entre seis y ocho semanas, por lo que el jugador, que lógicamente no saltó al césped en la despedida del curso, va a tener que dedicar sus vacaciones a la rehabilitación de su lesión y, en principio, no podrá comenzar la pretemporada con sus compañeros, que están citados el 3 de julio en la Ciudad Deportiva.

El final como principio El Real Zaragoza no ha dado parte oficial de la lesión del jugador, aunque Escribá el jueves ya dejó entrever que la dolencia era importante, pero por suerte ha llegado con la temporada casi acabada: «No tenemos todas las pruebas definitivas y es una lesión que le va a tener algunas semanas fuera, pero a efectos deportivos solo se pierde el partido ante el Tenerife. Es una lesión que le va a fastidiar un poco el verano, pero esa gente suele volver muy bien, ya que se toman el trabajo más en serio que el resto y Bermejo lo va a hacer», aseguró. El madrileño se lesionó cuando intentó evitar un robo de balón de Suleiman y estiró la pierna izquierda. Pidió el cambio de inmediato con gestos de dolor en la zona del isquiotibial izquierdo, en la parte posterior del muslo. El problema muscular le llegó en su mejor momento como zaragocista cuando sumaba cuatro goles en siete partidos y en una temporada global que ha acabado con cinco dianas y cuatro asistencias pese al lastre físico. De hecho, tuvo dos roturas en el aductor en la primera vuelta, en Granada y en Leganés, la segunda más grave, y la sufrida ante el Ibiza en la penúltima jornada. Con todo, ha participado en 33 partidos ligueros, con 29 presencias en el once. Jair, Eugeni y Luna El Zaragoza también acabó con dos jugadores con molestias en el duelo ante el Tenerife. Jair pidió el cambio tras una acción al borde del área y también apunta a una lesión en la musculatura isquiotibial, que ya tenía con molestias con anterioridad y que por eso no viajó a Ibiza en la penúltima jornada. La lesión le obligó a ser relevado por Francés, mientras que Eugeni también fue atendido en el muslo en los últimos instantes, pero acabó el choque. A Marcos Luna, que se ha perdido los dos últimos meses de Liga por una rotura en el menisco externo, se le espera en plenitud en el comienzo de la pretemporada.