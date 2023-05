Tiene que decidir aún Alberto Zapater si lo vivido en el césped de La Romareda es su último momento en un terreno de juego como jugador profesional o si se da un año más en el extranjero, en la MLS concretamente. «No sé qué pasará. Sería muy bonito dejarlo aquí. Veremos qué puedo tener o no, tengo que anteponer mi familia», aseguró el capitán en sala de prensa tras el partido y su homenaje, dejando entrever que pudieron ser sus últimos minutos como profesional los disputados este viernes: «Me iré el domingo con los amigos a jugar porque yo amo el fútbol. No quiero dejar de golpear un balón», añadió.

«Los sueños se cumplen. Mucha gente de mi edad soñaba con esto, pero hasta ellos me han reconocido siempre que al que más me gustaba era a mí. Siempre ha habido jugadores mejores que yo, pero me reconocen que yo tenía ese plus de la pasión por jugar a fútbol», afirmó, para reincidir en los valores que le han llevado a entrar en la leyenda del Real Zaragoza. «Esa pasión la tenía por jugar a fútbol, no por tener seguidores, ni querer me gustas, ni ganar dinero. Nunca he querido jugar a fútbol por ganar dinero. ¿Lo he ganado? Sí, pero soy un privilegiado por poder centrarme en el simple juego», espetó