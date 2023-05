La UD las Palmas logró el ascenso el pasado sábado tras empatar contra el Alavés en el estadio de Gran Canaria y ese retorno a Primera deja dinero en las arcas del Real Zaragoza, ya que en el acuerdo para su traspaso el pasado verano se fijo una cantidad de unos 150.000 euros en caso de que el cuadro canario subiera a la élite en esta temporada. Clemente dejó el Real Zaragoza hace nueve meses y lo hizo con un acuerdo entre clubs por el que el la entidad blanquilla se guardó un 10% de los derechos de una futura venta del futbolista de la cantera y además estaba estipulado que si subía en esta temporada había esa contraprestación económica. Claro que mayor pellizco deja Sandro en el Huesca, porque Las Palmas pagará un millón de euros por el delantero canario tras ese ascenso después de abonar medio millón en este curso al haber estado a préstamo allí.

Clemente firmó por dos años con el club isleño y ve subir de forma notable sus emolumentos allí, en torno al doble que lo que percibe en Segunda tras el ascenso. Está por ver si el cuadro canario sigue en la élite con el central zaragozano, que ha tenido una presencia irregular con García Pimienta, su entrenador, con 14 partidos de Liga y dos de Copa, con 9 de ellos de titular, y 767 minutos en total, casi siempre ubicado como lateral izquierdo como relevo de Sergi Cardona. De hecho, en La Romareda contra el Zaragoza jugó en esa demarcación por la sanción del lateral amarillo.

Clemente salió del Zaragoza en agosto, con Jairo Quinteros en la rampa de entrada esperando a esa salida y con el boliviano de nula presencia posterior en el equipo. Antes de marcharse estuvo cedido en el Sanse y Clemente había renovado como zaragocista en enero de 2022 antes de irse a San Sebastián por dos temporadas, hasta 2024.

En el filial de la Real Sociedad jugó en media temporada en 16 partidos, 14 de ellos de titular y 1.293 minutos y se hubiera quedado en el Sanse si no hubiera bajado a Primera RFEF, pero el club donostiarra decidió no ejecutar la opción de compra, de coste cero. El defensa de la cantera, de 24 años y que llegó a ser internacional sub-21, subió al primer equipo a principios de la temporada 19-20, y antes, cuando se lesionó en la rodilla jugando con el Deportivo Aragón en octubre del 2018, se le hizo contrato con el Zaragoza, al que llegó en alevines para convertirse en uno de los jugadores emblema de la entidad en su cantera, rechazando durante años el interés de clubs importantes para ficharlo. En la 19-20 y con Víctor Fernández disputó 23 partidos oficiales, 21 de ellos de titular y 20 de Liga.

En el verano de 2020, el Zaragoza valoró la necesidad de una cesión para que ganara minutos y tuvo una oferta del Barcelona B, una cesión con opción de compra de 2,5 millones, pero el futbolista priorizó jugar en Segunda. Se marchó a la UD Logroñés para regresar el verano de 2021 y no tener minutos con Juan Ignacio Martínez, salvo en Copa, con un gol decisivo ante el Mensajero, y en dos partidos en Liga, y decidir en enero su salida al Sanse y en agosto pasado marcharse definitivamente del Zaragoza, firmando por dos años con Las Palmas ya que García Pimienta ya lo quiso fichar en su día cuando estaba de entrenador en el filial azulgrana..