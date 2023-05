La Romareda, en la despedida de Zapater, tuvo espacio para pedir de forma clara y rotunda la continuidad de Tiago Bebé, cedido hasta junio desde enero pasado y al que el Real Zaragoza desea prolongar en ese préstamo por una temporada más, una continuidad tremendamente complicada por el aspecto salarial, ya que la ficha del extremo ronda el millón y medio de euros y es absolutamente inasumible para las arcas zaragocistas. “El verano es muy largo”, ha dicho Bebé a quien le ha preguntado por seguir en el Zaragoza, donde se ha sentido muy feliz en estos meses y ha recuperado el protagonismo que no tenía en el Rayo Vallecano con Andoni Iraola. De hecho, que el técnico vasco no siga en el club vallecano la próxima temporada y tras tres años de gran papel allí resta más posibilidades a su continuidad. Y no hay ya de por sí muchas, teniendo en cuenta que en la entidad franjirroja tiene dos años más de contrato, hasta 2025 tras renovar en 2021 por cuatro temporadas .

Bebé quiere seguir, pero su continuidad en el Zaragoza no es sencilla De hecho, las palabras de Bebé en su cuenta de Instagram este domingo reflejan que va a ser más que difícil contar con él en el Zaragoza la próxima temporada, por muchos deseos que tiene el club de prolongar ese vínculo y que el luso sea un referente del próximo proyecto zaragocista: “Ha sido un tiempo muy especial para mí estar aquí en Zaragoza, una experiencia única. Me han hecho sentir en casa e importante en cada partido, no olvidaré cómo me habéis tratado en toda la ciudad, el cariño de los fans es algo que me llevaré siempre conmigo. Me habéis dado mucho cariño y alegría, me quedo con eso. Agradezco al club, que siempre han sido muy atentos conmigo, he conocido mucha gente nueva, aprendí un poco de cada uno y siempre os llevaré en mi corazón. Os deseo lo mejor y a por todas”, escribió, Bebé ha jugado, desde su llegada el 31 de enero, en 16 partidos, 14 de ellos de titular, con cuatro goles y una asistencia. Más allá de su aportación en el césped, elevando el potencial ofensivo del equipo, ha sido fundamental también por su capacidad de liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Bebé ha caído de pie en el Zaragoza, que ha notado a todos los niveles su llegada. Su cesión en enero supuso un esfuerzo económico, en torno a 400.000 euros, aunque el Rayo asumía parte del salario hasta junio y hubo otros factores externos que ayudaron a que Bebé, una operación imposible a principio del mercado de invierno, llegara sobre la bocina. La estrategia del Zaragoza pasa por la paciencia y ver cómo encaja el jugador en el nuevo proyecto rayista para después plantear una cesión por un año que desde el entorno del jugador ya se tilda de imposible El jugador, con poca presencia con Iraola, también dio el paso de venir, pero le quedan dos años de contrato y sin el entrenador vasco va a desear apurar sus opciones de jugar en Vallecas, club al que se siente muy unido, sobre todo a su presidente, Raúl Martín Presa. Por eso, la estrategia del Zaragoza pasa por la paciencia y ver cómo encaja el extremo en el nuevo proyecto rayista para después plantear una cesión por un año que desde el entorno del futbolista ya se tilda de imposible, mientras que el club le da ese calificativo a estas alturas, pero no reniega de lo que pueda suceder en agosto. “Aquí tendré la puerta abierta y veremos lo que pasa. Será cuestión de hablar entre todos y llegar a un acuerdo. Mi prioridad va a ser feliz y jugar”, dijo el futbolista en abril en una entrevista a este diario. La continuidad de Mollejo está sobre la mesa El Zaragoza también está interesado, como ya contó este diario en su día, en una prórroga de la cesión de Mollejo, ovacionado el pasado viernes cuando se retiró del césped y el delantero segoviano, con contrato hasta 2026, depende de la decisión del Atlético de Madrid, aunque parece factible esa continuidad, ya que el jugador está a gusto en el equipo y cuenta con el beneplácito de Escribá y de Cordero, que ya lo llevó cedido al Tenerife. En el caso de Giuliano Simeone esa prórroga es quimérica, más que la de Bebé, porque el delantero argentino punta a Primera y tiene en el Rayo, precisamente, su muy probable destino. Giuliano apunta al Rayo Vallecano