Un escueto mensaje en sus redes sociales: "Una temporada llena de emociones y aprendizajes, muchas gracias por el cariño y el apoyo de todos. Aúpa Zaragoza", ha sido la forma de despedirse de Giuliano Simeone del Real Zaragoza, dejando entrever de forma clara que no hay posibilidades para un segundo año de cesión en el club aragonés y que se puso sobre la mesa cuando el delantero argentino llegó hace un año siempre que no tuviera ofertas de Primera que le convencieran a él y al Atlético al terminar la actual temporada. La explosión de Giuliano, con nueve goles y tres asistencias y siendo uno de los mejores jugadores del equipo, ha hecho que sí se hayan abierto esas vías y todo apunta a que no se va a repetir esa cesión.

Giuliano Simeone da las gracias por el cariño y deja entrever su adiós El Rayo Vallecano, como ya apuntó en su día este diario, parece el destino más claro, aunque el Getafe, el Valladolid, el Cádiz y el Alavés, si logra el ascenso, pueden surgir como opciones, aunque todavía no hay una decisión tomada. De hecho, casi todos los clubs de Primera que habitan por la zona baja han sondeado al futbolista, que regresa ahora al Atlético, donde tiene tres años más de contrato y que volverá a salir cedido. El hijo del Cholo acompaña ese mensaje de un vídeo con sus mejores momentos en el Zaragoza, con esos nueve goles y con imágenes de la afición. El futbolista siempre ha dejado claro que se sentía muy a gusto en La Romareda y se ha sentido muy identificado con la afición zaragocista, que casi desde el primer momento lo ha visto como una referencia y ha sido uno de los ídolos de la grada. Ha jugado en 36 partidos, con esos nueve goles, y en un choque en Copa y ha acabado la temporada con un esguince de ligamento lateral de la rodilla ante Las Palmas en la jornada 38 del que no se pudo recuperar para despedirse de la grada en el partido ante el Tenerife. Una temporada llena de emociones y aprendizajes, muchas gracias por el cariño y el apoyo de todos.



¡Aúpa Zaragoza!



🦁🤍💙 pic.twitter.com/CJMKFNkMjF — Giuliano Simeone (@simeonegiuliano) 31 de mayo de 2023 En los últimos días se ha creado el hashtag de #GiulianoQuédate en redes sociales con el que pretenden convencer los aficionados zaragocistas al futbolista para que siga un año más para intentar lograr el ascenso a Primera.