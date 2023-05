¿Cuánto peso se ha quitado de encima tras esquivar el descenso a Tercera RFEF?

La verdad es que ha sido un alivio muy grande porque tenía experiencia en disputar muchas fases de ascenso pero nunca una por evitar el descenso y se pasa mucho peor por ese sentido de la responsabilidad que te hace sentir mal. Te das cuenta del trastorno que genera un descenso para la estructura, el futuro de los chavales y su progreso. Se ha pasado mal, sí, pero ha salido bien.

¿Tuvo miedo?

No, miedo no, pero tenía esa desazón por habernos metido en un problema cuando la temporada se había llevado bien. El formato de la competición había sido un poco injusto con lo que los chavales habían peleado todo el año. Pero, por otro lado, en el tramo final y en el playout íbamos a contar con la mayoría de la plantilla, dispondríamos de cinco cambios y la temporada me había demostrado que eso iba a ser garantía de rendimiento.

Pero estaba el hándicap de la juventud y la falta de experiencia en situaciones de este tipo.

Ya se vio en el último partido de la temporada regular, en Badalona. O en Sagunto o en Alzira, donde se notó mucho esa falta de experiencia y de saber jugar el otro fútbol, algo que para la eliminatoria del playout iba a ser muy importante. Pero tuvimos la sorpresa positiva de que, en Coria, el equipo supo manejar muy bien el partido. Y también en la ida en La Romareda. Esos dos partidos sirvieron para constatar que la temporada, en lo que se refiere a crecimiento individual de los chavales y para entender lo que es el fútbol profesional, no había sido en balde.

¿Qué le ha enseñado a usted el mal trago?

Tenemos más edad y somos conscientes de las consecuencias de que las cosas vayan bien o mal en el mundo del fútbol. La lectura que debemos sacar es que siempre hemos puesto en valor a unos chavales y una cantera de la que estamos orgullosos, pero estamos viendo que el fútbol se mueve muy rápido y espero que tengamos claro que no nos podemos quedar ahí y que hay que seguir dándole vueltas para sacar un proyecto aún mejor.

¿Qué hubiese supuesto el descenso?

Un desencaje de la estructura muy grande. Tenemos un filial muy joven y un descenso hubiese supuesto que gran parte de los jugadores que aún son sub-23 podrían haber querido salir hacia una categoría superior, con lo que el equipo se desmembraba, Además, los jóvenes que vienen de abajo o cedidos en Tercera tampoco habrían tenido clara su continuidad, con lo que hubiese sido difícil hacer un equipo competitivo para poder subir. Caer a Tercera RFEF habría sido un paso atrás en todo lo que había.

O sea, que sobre todo siente alivio.

Indudablemente. Por ese sentido de la responsabilidad que le digo y que debemos tener los que ocupamos un cargo. Pero también siento alegría porque creo que estos chavales no merecían irse con la etiqueta del descenso. Tienen nivel y lo han demostrado en un año muy desgraciado a nivel de lesiones y plagado de adversidades en el que ellos siempre han dado la cara. No lo merecían.

¿En qué medida ha sido determinante la unión en el vestuario?

Lo ha facilitado mucho todo. Hoy en día, la calidad humana del futbolista formado en la Ciudad Deportiva es algo a tener muy en cuenta y hay que ponerlo en valor. Son chavales excepcionalmente excelentes, fuera de lo normal en el mundo del fútbol.

Pues con su recorrido en los banquillos, la aseveración es relevante.

Puedo afirmar que en los 25 años que llevo dirigiendo equipos de Tercera y Segunda B jamás he tenido un grupo como este. Los he tenido muy buenos, pero es que en dos años no ha habido un solo problema con nadie y el respeto al compañero y a la figura del entrenador es brutal. Es una base muy buena y sólida para edificar lo que sea a partir de ahí. El Racing de Ferrol, por ejemplo, ha ascendido a Segunda con dos chavales de aquí (Carlos Vicente y Jesús Bernal) de los que están enamorados tanto por su juego como por su forma de ser.

Usted estuvo en Ferrol dos temporadas y media e inició el camino ascendiendo de Tercera a Segunda B. Algo del éxito actual le tocará…

Me he alegrado mucho. Tenía claro que era un proyecto de ascenso. Fui convencido de que subir de la mano de ese equipo se podía hacer en cinco o seis años, como así ha sido. Y eso pone en valor lo importante que es una gestión ordenada y respetuosa con los profesionales y que no se llega de un día para otro al lugar donde quieres llegar, pero se acaba llegando y ellos lo han hecho de forma ejemplar.

¿Qué le ha transmitido el club?

Apenas han pasado unos días desde que volvimos de Coria. Ha dado tiempo a felicitarnos por haber cumplido el objetivo y a citarnos próximamente para ponernos a trabajar.

¿Tiene ya el mapa de la próxima plantilla?

Lo que sí tengo claro es que desde mi puesto de trabajo y en la medida de lo posible, tenemos que intentar seguir avanzando para hacer un Deportivo Aragón mejor. Debe ser el estandarte y la imagen de lo que se hace en la Ciudad Deportiva. Hay que recordar que el Deportivo Aragón no ha sido capaz de sostenerse en Segunda B en la última década y esta temporada debe enseñarnos a darle la vuelta a eso y conseguir hacer mejor esa cantera. Ser autocríticos, seguir asentando lo que hacemos bien y pensar en lo que es mejorable.

Pau Sans ha participado con el filial en el último tramo de la campaña. ¿Será piedra angular en el equipo de la próxima temporada?

Pau es un chico fundamentalmente muy inteligente. Tiene una mentalidad muy positiva y siempre luce una sonrisa en la boca. Es muy valiente, decidido y se quiere comer el mundo. Y esa mentalidad le va a ayudar mucho. Estoy convencido y tengo la ilusión de que el Real Zaragoza va a empezar ya el camino de retorno hacia lo que ha sido siempre en Primera División y que mientras esté en Segunda será aspirante al ascenso directo Y todos, también los jugadores, debemos ser conscientes de que el listón va a estar cada vez más alto y que hay que estar preparado porque, si no, va a costar mucho.

¿Naranjo renovará para irse cedido a Primera RFEF?

Naranjo vino el año pasado después de haber hecho goles en la categoría y nos ha ayudado mucho. Ha sido el máximo goleador del grupo con12 tantos y ha demostrado el nivel y las posibilidades que tiene para ganarse la vida con el fútbol. A partir de ahí, lo que se hace con él es un tema del club que no me compete. Y también del futbolista y de cómo quiere dibujar su futuro.

¿Cómo ha sido la relación con Escribá?

La relación con el entrenador del primer equipo siempre suele ser más a través de otros miembros de su cuerpo técnico. El hilo directo se lleva a cabo más con David (Generelo) o Javi (Suárez). Con Escribá la relación ha sido muy cordial, en cualquier caso. Es un hombre muy serio y directo y desde el primer día nos dijo lo que quería de nosotros y lo mucho que le gustaba respetar el trabajo de los demás.

"No tengo en mente llegar a dirigir al primer equipo. Tengo una ilusión enorme en contribuir a hacer un Deportivo Aragón como el que conocimos en otras épocas"

Tiene un año más de contrato. ¿Se ha hablado ya de una posible ampliación?

No. No se ha hablado nada.

¿El objetivo seguirá siendo la permanencia o ese paso adelante que demanda conlleva también un salto en las aspiraciones?

Mientras el formato de la categoría se mantenga en que bajan 6 de 18, tenemos que aprender que no te puedes despistar nunca. Llegamos a creer que la temporada estaba hecha y a poner el foco en el playoff, pero hay que tener claro que una década el filial no ha logrado sostenerse en la categoría y que hay que trabajar para lograrlo. A partir de ahí, trataremos de ser ambiciosos para entender que el Aragón tendrá capacidad de responder a la demanda del primer equipo pero también para intentar acceder a una categoría superior.

¿Entre sus aspiraciones figura llegar un día al primer equipo?

No lo tengo en mente, sinceramente. Tengo una ilusión enorme en contribuir a hacer un Deportivo Aragón como el que conocimos en otras épocas, cuando yo era Infantil, pero más nuestro y más canterista y del que nos sintamos orgullosos.