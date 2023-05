El meta Álvaro Ratón, el miembro de la plantilla que más tiempo llevaba en el primer equipo del Real Zaragoza, desde 2016, teniendo en cuenta que llegó al Aragón un año antes, se ha despedido del club en redes sociales y de su afición dando las gracias “por vuestro apoyo incondicional” y asegurando que “me marcho tranquilo, orgulloso de poder decir que jamás he escatimado una gota de esfuerzo, que cada día he aportado mi granito de arena para defender como se merece al Real Zaragoza y a todos los que lo respaldáis, en las buenas y en las malas”.

El portero gallego se va tras disputar en todos estos años 71 partidos, con 81 goles encajados, con el último encuentro disputado en el Carlos Tartiere de Oviedo en la jornada 39 y en una temporada en la que ha completado 6 choques. “Después de tantos años, ha llegado la hora de separar nuestros caminos. Han sido ocho temporadas maravillosas, desde que llegué para jugar en el Deportivo Aragón hasta que me despido siendo uno de los capitanes del Real Zaragoza. Durante esta etapa tan importante de mi vida he tenido la oportunidad de madurar, de mejorar día a día, creciendo en lo personal y en lo profesional”, asegura Ratón, que acaba ahora su contrato y que no renovará después de que en los últimos mercados haya tenido oportunidades para salir, la última el pasado enero al Wisla de Cracovia. Ratón era uno de los capitanes de la plantilla junto a Zapater, Cristian y Jair.

"Muy pronto lo pude comenzar a comprobar por mí mismo, que el Real Zaragoza es la afición y que, por vosotros, hay que darlo todo cada día, hay que honrar el escudo del león”

Ratón debutó con la camiseta zaragocista el 23 de octubre de 2016 ante el Valladolid en Copa. “Me voy contento de haber podido defender la portería zaragocista. Nada más llegar me enseñaron, y muy pronto lo pude comenzar a comprobar por mí mismo, que el Real Zaragoza es la afición y que, por vosotros, hay que darlo todo cada día, hay que honrar el escudo del león”, añade en su misiva el arquero, que solo tuvo una etapa de titularidad absoluta, con César Láinez en el tramo final de la 16-17 para atar la permanencia. Después, la llegada de Cristian Álvarez le ha dado un rol de alternativa a la sombra del argentino que no ha podido cambiar en estos años.

“Me llevo la maleta repleta de cosas bonitas: experiencias, vivencias, momentos de aprendizaje y la amistad de grandes personas que me han ayudado a ser quien soy”, asevera el arquero, que llegó del Villanovense en el verano de 2015 y que ha renovado su contrato en dos ocasiones con el Zaragoza hasta completar esos ocho años de zaragocista. “Gracias también a ti Raquel por estar siempre a mi lado y por la maravillosa familia que nos llevamos de Zaragoza. En un futuro podremos explicarle con orgullo a nuestros hijos, Martina y Alejandro, que nacieron en Zaragoza, que su papá defendió la portería de La Romareda y que su primera camiseta fue y siempre será la del Zaragoza”, sentencia