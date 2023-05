El Real Zaragoza medita volver a la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, a las instalaciones de Pinatar Arena, para repetir la concentración que hizo hace dos años, entonces a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. La negociación no está cerrada, aunque sí avanzada, y depende también de la visita a Boltaña para ver el estado del campo de Villaboya, aunque todo apunta a que el Zaragoza no irá a esta localidad del Pirineo en este verano al no estar el césped en condiciones y que regresará a San Pedro del Pinatar.

En el diseño de la pretemporada zaragocista, que tiene su comienzo el 3 de julio, estaría una primera quincena inicial en la capital aragonesa y después esa semana o un poco más de tiempo en San Pedro del pinatar como alternativa a Boltaña, que era la idea inicial. Tras unos amistosos de nivel más bajo, en Pinatar Arena es donde se celebrarían los dos o tres partidos de más enjundia en la preparación y la idea es que se viaje a esta localidad murciana en torno al 20 de julio, permaneciendo unos siete o nueve días. A ese centro deportivo acuden muchos otros equipos españoles y extranjeros y se facilita mucho el poder cuadrar amistosos. Cordero conoce bien las instalaciones, muy cerca de su Cartagena natal y que ya visitó como director deportivo del Tenerife, y también Fran Escribá, que ha acudido por ejemplo con el Elche a este complejo, por lo que hay claro optimismo con que vuelva a ser parte de la preparación zaragocista como hace dos años, cuando el equipo estuvo nueve días a finales de julio y jugó ante el Elche, el Valencia y el Atromitos griego.