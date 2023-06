El director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, ha sentado las bases y ha explicado las líneas del Real Zaragoza que quiere, con "la idea de tener mejor plantilla y de reforzar cualquier posición", admitiendo que "van a tener que venir bastantes jugadores y en muchas demarcaciones", aunque sin querer hablar del ascenso. "Va a ser la undécima temporada en Segunda y de mí no se va a escuchar esa palabra. Me hago eco de las palabras de Zapater. En Pilares no hay que pedir ya la cabeza del entrenador y que un empate no valga. Sí que marcamos el objetivo de estar entre los mejores, de intentar ilusionar y mi obligación es la de tener una plantilla que lo haga. Lo primero, lograr los50 puntos, después, el playoff y el ascenso".

Cordero, el pragmatismo más puro y los conejos de la chistera Cordero empezó haciendo un balance de la temporada que acaba de finalizar y en la que él llegó en enero a la dirección deportiva, asegurando que “la fase final ha dejado un buen sabor de boca, con un equipo sólido, estable y reconocible, un Zaragoza que se acerca a lo que yo quiero, y que está en comunión con La Romareda. Hay que quedarse con lo bueno y luego construir una plantilla competitiva”, dijo el director deportivo, que no anunció ningún fichaje en su comparecencia, pendiente también de las salidas, aunque” mi idea es conformar un grupo que se adapte a la forma de jugar del entrenador, con futbolistas comprometidos con exigencia máxima. No voy a tener prisa por firmar. Lo que quiero es jugadores que nos mejoren cualquier posición. Se van a dar pasos pero con cuidado”. Las sinergias Con esa prudencia y con el apoyo del grupo inversor que es el máximo accionista de la entidad a través de Real Z LLC, Cordero no descartó el papel de una sinergias que el año pasado trajeron a Giuliano, Mollejo, ambos del Atlético y de buen rendimiento, Jairo o Gueye, de paso mucho más gris y nulo por el Zaragoza, porque “en un mercado tan complicado hay que intentar aprovecharse de los mejores con tus bazas. Me gusta tener futbolistas en propiedad para varios años y mezclarlo con cesiones interesantes, pero luego el mercado nos dirá hacía dónde iremos”. El director deportivo está obligado a dar salidas en una plantilla con excedentes para llevar a cabo una revolución importante, tratando de que las indemnizaciones sean las menores posibles, teniendo en cuenta que jugadores como Manu Molina, Eugeni o Jairo apuntan a salir y hay indemnizaciones para cortar los vínculos con Vada, Larra, Sabin Merino, James o Vigaray. “No sabemos aún el límite salarial que tendremos ni las salidas que se darán. Mi idea es llegar a acuerdos para que salgan algunos, pero sin que se penalice el límite salarial, por lo que en algunos casos habrá que esperar hasta el final. Será una batalla en un mercado en el que cada uno mira por sí mismo. La premisa es que queremos futbolistas de mayor nivel físico y talento”, dijo Cordero, que también anunció que en la pretemporada zaragocista, además de Pau Sans, habrá otros jugadores del Aragón y hasta del juvenil. El ejecutivo cartagenero, como es habitual, no se marca plazos, pero “me gustaría que el entrenador pudiera trabajar con la plantilla lo más completa posible en la concentración en el Pinatar Arena. El grueso de la plantilla querría tenerla cuanto antes, pero sé que todo irá hasta el final del mercado”, afirmó, insistiendo en que “la idea es mejorar y ser más competitivos con jugadores en varios puestos”. Pinatar y el Carlos Lapetra Además, Cordero habló de una pretemporada que se iniciará el 3 de julio, con los reconocimientos médicos, con una semana inicial en Zaragoza y la intención dependiendo del estado del campo de Villaboya de ir sobre el día 10 a Boltaña, aunque esto todavía no es seguro, porque depende del estado de ese césped, con la intención de jugar ya allí algún partido. El Real Zaragoza prepara otro stage en Pinatar Después, la idea es trabajar en la Ciudad Deportiva entre el 17 y el 23, con un par de amistosos, y más tarde, el 23 de julio, acudir a San Pedro del Pinatar, en Murcia, a las instalaciones de Pinatar Arena, donde ya estuvo hace dos años el Zaragoza con JIM, para estar una semana y jugar "dos o tres partidos más. La última cita antes del comienzo de Liga será el 5 de agosto en el Trofeo Carlos Lapetra", añadió, confirmando que se recuperará ese partido que no se disputó el verano pasado por las obras en La Romareda para preparar el partido España-Suiza. Así, en función de lo que suceda con Boltaña, la pretemporada del Zaragoza tendría dos concentraciones y en torno a siete amistosos. La Liga da comienzo en el fin de semana del 12 de agosto.