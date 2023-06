Gabi Fuentes, que ha estado cedido por el Junior de Barranquilla en el Real Zaragoza, y Larrazabal se han despedido este jueves del Real Zaragoza en sendos comunicados en redes sociales. El lateral colombiano, que tuvo mucha presencia en la primera vuelta y que apenas ha jugado después, estaba cedido y con una opción voluntaria de compra de un millón de dólares, mientras que Larra no sigue tras el acuerdo después de ejecutar el club el año opcional hasta 2024 pactado el verano pasado para rebajar la masa salarial. En ese acuerdo hay una indemnización de unos 150.000 euros, lo que aceptó bajar el salario el extremo vasco, que llegó al Zaragoza en el verano de 2020 y que estuvo en el curso 21-22 cedido en el Amorebieta.

"Me despido agradeciéndole al Real Zaragoza y a todos los que hacen parte de él, directivos, cuerpo técnico y su staff, ayudantes de la Ciudad Deportiva y La Romareda, personas que hicieron más cómoda mi estancia en Zaragoza y especialmente a mis compañeros jugadores quienes me ayudaron a crecer y mantenerme fuerte durante el camino, me llevo lo mejor de cada uno, les deseo lo mejor para la próxima temporada, Dios los bendiga. Me voy feliz de haber vivido esta experiencia, gracias por todo", asegura Fuentes.

Al defensa le quedan seis meses de contrato en Junior de Barranquilla y su intención es seguir con su carrera en Europa, preferiblemente en España. Ha jugado en el Zaragoza en 23 partidos, pero en la segunda vuelta solo lo ha hecho en cinco, ya que Nieto fue casi indiscutible para Escribá. Fuentes llegó a jugar de portero ante Las Palmas tras la roja de Cristian en los últimos minutos de ese partido. Con su salida, el Zaragoza irá al mercado a por un lateral surdo, con Tasende (Villarreal B), Joel Arumí (Atlético B) o Pablo Pérez (Sevilla Atlético), como candidatos, sobre todo el último de ellos.

Mientras, Larra se ha despedido con el siguiente comunicado en Instagram. “Ha llegado el momento que a nadie le gusta, pero que a veces se tiene que dar: la despedida. Me gustaría agradecer a todo el equipo que forma parte del Real Zaragoza, a todos los trabajadores de este grupo, así como a mis compañeros y gente más cercana por todo lo que me han ofrecido desde que llegué a esta ciudad. Desde el primer momento supe de la relevancia que tiene este gran e histórico club y deseo que, en breve, esté de vuelta en Primera División. He intentado devolver con trabajo e ilusión todo lo que el Real Zaragoza me ofreció desde mi llegada a La Romareda. Ojalá, aunque desde la distancia, pueda disfrutar de muchas victorias de los que, hasta ayer, han sido mis compañeros y algunos son ya mis amigos. Si algo bueno tiene el deporte son las personas que conoces por el camino. Desde la honestidad y la sinceridad, os deseo lo mejor a todos los zaragocistas. ¡Un abrazo y suerte!”.

El club también hizo oficial la salida de Larra en Twitter asegurando que han puesto fin "a la relación contractual que unía al jugador bilbaíno con nuestro club desde la temporada 2020/21. Gaizka ha disputado un total de 54 partidos oficiales con la elástica blanquilla, 3 de ellos en Copa del Rey. Queremos agradecer a Gaizka su profesionalidad y trabajo durante el tiempo que ha estado bajo la disciplina zaragocista".