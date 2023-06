Alejandro Francés se ha subido a tiempo al tren de la fase final del Europeo sub-21 y, como contó ayer este diario, su año más irregular en cuanto a presencia en el Real Zaragoza lo acaba con la gran noticia de poder estar en la fase final del torneo que se disputará en Georgia y Rumanía entre el 21 de junio y el 8 de julio y en el que la Rojita aspira a conquistar su sexto entorchado continental. El central está en la lista de 27 jugadores después de no acudir en marzo a los amistosos ante Suiza y Francia, los primeros con Santi Denia, y de no ser fijo en el Zaragoza en esta temporada.

El seleccionador sub-21 ha dado esa primera lista con 27 jugadores, por lo que tendrá que hacer cuatro descartes para cerrar la convocatoria definitiva de 23, algo que hará tras el amistoso del 13 de junio ante México y antes de viajar al Europeo. La cita, además, actuará como torneo preolímpico, porque otorgará tres plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, sin contar a Francia, clasificada automáticamente al albergar la competición.

🌍🏆🇪🇸



👥 𝙀𝙨𝙩𝙤𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙡𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙞 𝘿𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 #U21EURO.



⚔️🛡️ Qᴜᴇʀᴇᴍᴏs ᴄᴏɴǫᴜɪsᴛᴀʀ Eᴜʀᴏᴘᴀ ᴘᴏʀ sᴇxᴛᴀ ᴠᴇᴢ.



📍 Georgia y Rumanía.

🗓️ 21 de junio al 8 de julio.#APorElSexto pic.twitter.com/J1KCLcTnmL — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 2 de junio de 2023

Con su presencia, a la espera de confirmarse, en el Europeo se vería alterada su pretemporada en el Zaragoza, que tiene que empezar el 3 de julio con los reconocimientos médicos, pero el defensa lo haría más tarde, ya que la selección se concentra la próxima semana en Las Rozas, el viernes. Jon Pacheco (Real Sociedad), Mario Gila (Lazio), Guillamón (Valencia) y Aitor Paredes (Athletic) están también en la lista como centrales, además de que Juan Miranda (Betis) puede actuar en esa posición, por lo que parece claro que un descarte en el eje de la zaga habrá. Iván Azón, que también estaba en la prelista de 50 jugadores, no ha sido convocado finalmente por Santi Denia.

El Europeo de Georgia y Rumanía se disputa del 21 de junio al 8 de julio y antes la selección española jugará el próximo 13 de junio a las 21.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid un encuentro internacional amistoso contra México. La selección debutará el día 21 de junio frente a Rumanía en el Steaua Stadium de Bucarest. España está encuadrada en el grupo B y se enfrentará, además, a Croacia y Ucrania.

Francés ya estuvo hace dos años en la fase final del Europeo sub-21 que se disputó en Hungría y Eslovenia, y donde cayó en semifinales ante Portugal, si bien no llegó a debutar en esa cita y después fue casi fijo para Luis de la Fuente en la fase de clasificación, con 9 partidos jugados de los 10 y ocho de ellos de titular, pero en los amistosos de esta temporada, tras dos años de titularidad fija en el Zaragoza, no había acudido a la sub-21, tampoco tras el relevo de Santi Denia en lugar del actual seleccionador absoluto. Cuando todo parecía que ese tren lo había perdido, Francés entra en una lista de la que se tienen que caer cuatro jugadores, que no acudirán a Georgia y Rumanía

La prelista de 27 jugadores la forman:

Porteros: Arnau Tenas (Barcelona), Leo Román (Mallorca) y Julen Agirrezabala (Athletic Club).

Defensas: Arnau Martínez (Girona), Víctor Gómez (Sporting de Braga - Portugal), Manu Sánchez (Osasuna), Juan Miranda (Betis), Jon Pacheco (Real Sociedad), Mario Gila (Lazio - Italia), Hugo Guillamón (Valencia) y Aitor Paredes (Athletic Club), Miguel Gutierrez (Girona), Alejandro Francés (Zaragoza).

Centrocampistas: Nico González (Valencia), Antonio Blanco (Alavés), Oihan Sancet (Athletic Club), Gabri Veiga (Celta de Vigo), Aimar Oroz (Osasuna), Álex Baena (Villarreal), Rodri Sánchez (Betis) y Adrián Bernabé (Parma-Italia)

Delanteros: Sergio Gómez (Manchester City - Inglaterra), Rodrigo Riquelme (Girona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Abel Ruiz (Sporting de Braga - Portugal), Sergio Camello (Rayo Vallecano) y Juan Miguel Latasa (Getafe).