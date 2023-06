El Real Zaragoza ya ha hecho constar a Aleix Febas el gran interés en su fichaje y ya sabe los parámetros que tendría que tener una oferta para el centrocampista ilerdense, que ya jugó en la temporada 17-18 en La Romareda, cedido por el Real Madrid y que tiene la carta de libertad tras firmar por el Málaga en el verano pasado y consumarse el descenso a Primera RFEF. El club aragonés trasladará una oferta en los próximos días al jugador y el interés es serio, aunque la competencia para fichar al medio va a ser elevada, porque cuenta con no pocas posibilidades en Segunda.

Por Febas han preguntado clubs de Segunda como el Albacete, donde también militó en la 18-19, el Tenerife, que tiene a Mauro Vázquez de director deportivo, el que lo llevó al club manchego, alternativa que ha perdido fuerza con la llegada de Asier Garitano, el Leganés o el Levante, lo mismo que el Elche, ahora mismo y en su condición de recién descendido el interés más fuerte, oferta ya incluida, el Cádiz o el Valladolid, aunque estos en un contexto de descenso a la categoría de plata y no en principio como opciones en la élite. De todas las posibilidades y si Ramis no acaba dirigiendo al Leganés, la del Zaragoza es una de las que más gustan a Febas, que volvería a estar cerca de casa y que ya conoce el club y la ciudad. Febas se casa el 30 de junio y quiere tener decidido su futuro en este mes.

Yáñez y su decisión

Cordero ha visto en varios partidos de resta temporada a Febas, también porque el Málaga ha sido equipo preferente en sus informes, con el meta Rubén Yáñez también como claro objetivo, si bien el arquero, con una propuesta en firme del Zaragoza de dos años y uno opcional, está más cerca ahora del Leganés y hasta del Sporting, aunque el director deportivo del club blanquillo se mantiene en la pelea y en los últimos días se ha vuelto a poner en contacto el entorno del meta catalán, que quiere decidir en las próximas horas su destino. La oferta zaragocista supera los 300.000 euros, pero la del Leganés y la del Sporting, similares o ligeramente mayores en cantidades, le suponen a Yáñez más posibilidades de jugar que si viene a pelear el puesto con Cristian.

Y mientras Febas, por el que ya sabe Cordero que la oferta zaragocista deberá rondar los 400.000 euros y ser al menos por de dos cursos por un jugador que, a sus 27 años, ha sido de lo mejor del Málaga en este curso, ya que de hecho ha recibido el premio Excelencia a la regularidad en un equipo que acabó bajando a Primera RFEF y en el que disputó 41 partidos, con 3.224 minutos. Febas jugó en el Zaragoza a las órdenes de Natxo González cedido por el Real Madrid en la 17-18, con un rol de más a menos, pero actuando en 39 partidos de Liga (28 de titular), dos de promoción y dos de Copa. Después, fue a préstamo al Albacete y se desvinculó del club blanco para llegar al Mallorca y el verano pasado firmar por el Málaga, donde había estado cedido los seis meses anteriores. Con el descenso, se ve liberado de su vínculo, que acaba en 2025.

Los extremos, Josan y Juan Cruz

Cordero quiere fichar hasta dos centrocampistas y el perfil principal es que sean de carácter ofensivo, con despliegue y manejo de balón. Febas cumple con ese rol, aunque le falte la presencia arriba que sí tiene Maikel Mesa (Albacete), con capacidad de jugar también en banda o de mediapunta y también en la órbita zaragocista, ya que se le ha hecho llegar el interés, pero que si no renueva en el Carlos Belmonte, apunta al Tenerife.

Al margen de los refuerzos en el medio los extremos son también objetivos preferentes, pendiente de la decisión final del Rayo con Bebé, con pocas posibilidades de prorrogar su cesión. Cordero tanteó, sin oferta, las opciones de Dani Ojeda, libre tras acabar en la Ponferradina, y Sebas Moyano, en la misma situación en el Lugo. El segundo se va al Oviedo y Ojeda no llegará a La Romareda. Josan (Elche), tal y como desveló el diario Información esta semana, está en la órbita zaragocista, aunque la idea del extremo diestro de Crevillente, de 33 años, es renovar en el club ilicitano su contrato que acaba en junio y estar cerca de casa, pero la primera oferta, de solo un año, la ha juzgado demasiado baja. Tanto el director deportivo ilicitano, Sergio Mantecón, como el técnico, Sebastián Beccacece, abogan por la continuidad del extremo, que también puede jugar de lateral y de carrilero. Así, lo más probable es una mejora de esa propuesta y, si no llega, el futbolista estudiará otras opciones, con el Cartagena y el Zaragoza esperando y teniendo en cuenta que Cordero llevó al jugador al Granada en 2014, donde no llegó a debutar, y Escribá lo dirigió en el Elche, en el final de la temporada 20-21 y el principio de la 21-22.

Otro perfil, aunque no en propiedad sino cedido, es Juan Cruz, revelación en esta temporada en el Betis, nacido en Quilmes (Argentina) y de paso por las canteras del Oviedo y del Málaga antes de llegar a la verdiblanca. Esta temporada ha dado el salto al primer equipo, con 5 partidos y un gol, a los que ha añadido otros 10 en Segunda RFEF, con 5 dianas. A Pellegrini le gusta mucho este extremo de pierna zurda, al que una lesión en la musculatura isquiotibial le ha dejado varios meses fuera en su mejor momento, y que tiene preferencia de jugar por la banda derecha para sacar partido de su disparo, también en el balón parado. Cordero, según ha podido constatar este diario, ha preguntado por él. Claro que también lo han hecho una decena de equipos de Segunda y hasta alguno de Primera, pero el Betis no ha decidido si debe salir cedido y a día de hoy es más factible que no lo haga, aunque esa decisión está en función de los fichajes del club verdiblanco este verano.