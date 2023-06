Diego Pablo Simeone reconoció anoche en El Partidazo de la Cadena Cope que la intención con Giuliano, su hijo, es que haga la pretemporada con el Atlético de Madrid y no se atrevió a pronosticar su futuro en este verano. "Por ahora no se sabe nada, estoy muy contento de su etapa en el Zaragoza, muy feliz por cómo le han tratado, del afecto y el cariño que la gente le ha demostrado. Él es muy emocional y eso le ha generado algo dentro de él distinto. Ahora se está recuperando de la lesión que tiene, empezará la pretemporada con nosotros y a partir de ahí veremos", dijo el entrenador rojiblanco, que fue entonces preguntado por la opción del Rayo Vallecano, el club de Primera más interesado en el jugador, y solo se limitó a decir que "también se puede quedar con nosotros, es futbolista del Atlético". Sobre la posibilidad de entrenarlo, ya que en otras ocasiones dijo que no le gustaría dirigir a sus hijos (Giovanni juega en el Nápoles y Gianluca en el Xerez), salvo que fuera estrictamente necesario, el Cholo bromeó: "Igual por ahí es ya necesario".

Giuliano Simeone da las gracias por el cariño y deja entrever su adiós Lo cierto es que el futuro de Giuliano, que acabó el curso con un esguince de rodilla que le dejó fuera en los últimos cuatro partidos, ahora mismo no está cerca de decidirse. Va a empezar la preparación con el Atlético y la idea del club es la de que siga su progresión en un club de Primera, como esta temporada han hecho Rodrigo Riquelme en el Girona y Camello en el Rayo. En el conjunto rayista, a la espera de la confirmación de su nuevo entrenador, lo tienen señalado en rojo, pero también han mostrado interés otros clubs de la élite como el Getafe, el Cádiz o el Valladolid, además del Alavés si sube. Sin embargo, la idea del Zaragoza es esperar hasta el final al delantero, con el que se pactó en su cesión en junio pasado un segundo año si no hubiera otras ofertas de Primera que convencieran al jugador y al Atlético. Giuliano se siente feliz en Zaragoza y no se descarta desde su entorno una segunda temporada de cesión, aunque se asegura que no es lo más probable. Con todo, el jugador, autor de nueve tantos y tres asistencias y que tiene dos años más, hasta 2025, con el Atlético, está a la espera de la decisión de la entidad rojiblanca, aunque en las redes sociales a través del hashtag de #GiulianoQuédate ya se le ha hecho saber el deseo de la afición zaragocista de que siga en el club. El Atlético está integrado de manera indirecta en el grupo inversor que tiene la sociedad que es propietaria en el Real Zaragoza, por lo que las relaciones de ambos clubs son muy estrechas y en esta temporada ya llegaron Giuliano y Mollejo, con el que también se desea repetir cesión. Mientras, Juan Carlos Cordero, director deportivo zaragocista, aseguró el jueves que "con Giuliano solo podemos tener palabras de agradecimiento, se ha ganado que el Zaragoza lo espere hasta el final, pero es jugador del Atlético y hay que respetar los tiempos. Si sale esa opción al final siempre vamos a tener un espacio para él, aunque no es sencillo, pero tendremos la paciencia que haga falta". Además, el presidente zaragocista, Jorge Mas, estuvo ayer jueves en Madrid y coincidió en un restaurante con el entrenador del Atlético en una reunión en la que también estuvo el empresario argentino Alejandro Gravier. En la foto, tomada en ese establecimiento y subida a Instagram, también aparece Leo Rodríguez, agente de Gianluca Simeone.