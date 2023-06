El trabajo de Juan Carlos Cordero en el Real Zaragoza ya ha dado algunos pasos en las salidas, con las de Ratón y Zapater al acabar contrato, las de Vada y Larra, al dejar sin efecto el año opcional que tenían, el primero a su favor y el segundo al del club, situación que se repetirá con Vigaray. El director deportivo ya dejó claro que Sabin Merino, con dos años más, un grave problema por sus elevados emolumentos, no iba a seguir a su regreso, y tampoco lo hará James Igbekeme, con un año más y también elevadas prestaciones económicas, ya que de los cedidos solo Marc Aguado se queda y con Baselga se negociará renovar, pero en la plantilla hay 4 jugadores que pueden salir, con un curso más firmado y con la obligación de negociar para su marcha: Eugeni, Manu Molina y Jairo, estando en otro escalón Fran Gámez.

El propio Cordero aseguró que su intención era que las indemnizaciones fueran las menores posibles y en las salidas de Larra, Vigaray y Vada ya se va en torno a medio millón de euros, mientras que buscar un acuerdo de rescisión con Sabin Merino, el escenario que primero se va a intentar antes que una nueva cesión, y otro con James supondrán un pellizco mucho mayor que esa cuantía, por lo que Cordero tiene que intentar resolver esas 4 despedidas con el menor coste que pueda. Y, por ahora, a ninguno de los cuatro se les ha comunicado que deban salir.

Es más, a Fran Gámez, que renovó en enero al cumplir 55 partidos en sus dos primeras temporadas de zaragocista, se le ha asegurado en los últimos días que en principio se cuenta con él para el próximo proyecto en un lateral derecho en el que se van Larra y Vigaray, mientras que Luna en teoría pasaría a tener ficha del primer equipo tras su renovación hasta 2026. Cordero busca un lateral en el mercado, no como prioridad, y eso puede abrirle la puerta a Gámez, de muy buen nivel en su primer año y de mayor irregularidad en el segundo, donde Larra y el propio Luna le arrebataron en algunas ocasiones la plaza de titular. La otra vía es que Luna mantenga el estatus con dorsal del filial que tuvo este curso.

Con los otros tres no se ha hablado de momento sobre su salida, aunque es un escenario que los propios jugadores y su entorno asumen que se puede dar. Eso sí, ahora mismo y como es lógico sus primeras manifestaciones pasan por asegurar que se sienten a gusto en el equipo y en la ciudad y que tienen contrato en vigor.

La situación más clara es la de Jairo Quinteros, tanto por sus emolumentos, que son de los más bajos de la plantilla, unos 90.000 euros, como por su mínima participación, menos de un cuarto de hora en Butarque. El defensa está en la órbita del grupo inversor que controla el Zaragoza y por eso ya militó en el Inter de Miami y en enero su cesión al Atlético Ottawa también estuvo muy próxima, además de que pudo marcharse al Córdoba cedido o al The Strongest boliviano, posibilidades a las que se opuso Escribá. Rescindirá el año que le resta y saldrá con total seguridad, algo que el futbolista tiene más que asumido.

Cambios en el medio

Eugeni Valderrama llegó en enero de 2022 y fue clave con JIM en la recta final de esa temporada, pero en este curso su presencia en el once ha bajado mucho, con 21 jornadas con minutos y seis titularidades, lo que también se ha notado en su rendimiento. Con Escribá ha jugado en 14 partidos de Liga de 27 y solo en cuatro de titular, siempre acostado en esos cuatro en la banda izquierda, donde no es su mejor perfil. Su deseo es seguir y cumplir el año que le resta, pero con otro rol, aunque todo apunta a que se negociará su despedida, algo que no se le comunicó aún.

Manu Molina: «Yo tengo otro año más y quiero cumplirlo, no ha sido mi mejor temporada y espero que la próxima sea la mía y que pueda ayudar lo máximo al Zaragoza»

Manu Molina, petición expresa de Carcedo, que lo había dirigido en el Ibiza, jugó mucho con el entrenador riojano y ha participado poquísimo con Escribá, con solo dos presencias en el once, en Albacete por las rotaciones y en Ibiza con el equipo ya salvado, y minutos en otros 8 partidos más de los 27 con el entrenador valenciano. Como en el caso de Eugeni, su salida es obligada porque Cordero busca uno o dos centrocampistas y ya cuenta con Francho, Grau y Marc Aguado. «Yo tengo otro año más y quiero cumplirlo, no ha sido mi mejor temporada y espero que la próxima sea la mía y que pueda ayudar lo máximo al Zaragoza» , decía este domingo a Aragón TV. En enero no llegó a un acuerdo económico para salir con el Tenerife a la espera de esa rescisión para firmarlo y ahora se tendrá que sentar a negociar con el club aragonés por ese segundo curso que le queda.