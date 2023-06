Con la plantilla del Real Zaragoza de la temporada 23-24 todavía en pañales, con muy poco hecho y casi todo por hacer, la primera alineación que pondrá en juego Fran Escribá en el inicio de Liga a mitad de agosto es indescifrable a estas alturas. Todo a excepción de una cosa. En la portería estará Cristian Álvarez, salvo contratiempo físico o sorpresa monumental.

El guardameta argentino empezará su séptima temporada debajo de la Puerta del Carmen con 37 años y, al poco, en noviembre, hará los 38. Llega a esta edad en un momento profesional bueno, después de una campaña en la que ha encajado 31 goles en 35 partidos, su mejor cifra absoluta desde que viste la blanquilla. Cristian Álvarez ha finalizado la Liga en un nivel notable y habitualmente consistente, con algunas paradas que han quedado en la memoria, partidos brillantes y también algunos errores que costaron goles.

Aunque no ha vuelto a alcanzar el punto excelso y continuamente milagroso de sus mejores temporadas en la ciudad y a pesar de recibir más goles, estamos ante un portero muy maduro, asentado, fiable y con una puesta en escena totalmente serena, al que la edad no está penalizando en líneas generales. Conserva sus grandes virtudes, que son abundantes, y mantiene sus pequeños defectos. Este verano, el Real Zaragoza se ha planteado un objetivo que el propio Juan Carlos Cordero verbalizó recientemente: quiere tres porteros de nivel en la primera plantilla, no dos complementos de Cristian.

El objetivo número uno desde febrero, Rubén Yáñez, no ha podido ser. Ha preferido el Sporting por razones deportivas y económicas. Era un tiro alto y, como a otros, le daba vértigo empezar debajo de una sombra tan alargada. El director deportivo trabaja ya en las siguientes opciones. Con 37 años, Cristian Álvarez continúa siendo un estupendo guardameta. No solo eso: es un referente para la masa social, un jugador icónico, legendario y que se ha ganado el corazón de La Romareda. Pero hace bien Cordero en ser prudente ante la edad del argentino, persistir y buscarle una competencia dura que redunde en el bien del Real Zaragoza. Y que luego Escribá y el fútbol decidan.