Ocho temporadas, siete en el primer equipo y una en el Deportivo Aragón, ¿con qué sabor de boca se va?

Contento y satisfecho por el trabajo realizado, obviamente tengo el dolor de no haber jugado más, porque un futbolista siempre quiere participar, pero de lo que está en mi mano me siento feliz.

71 partidos en siete temporadas son pocos…

No sé sin pocos o muchos. Creo que todo te puede parecer poco cuando te dedicas a esto, aunque para mí no son unos buenos números, pero me siento orgulloso de todos y cada uno de esos 71 partidos.

¿Hasta qué punto aceptó el rol de segundo de Cristian Álvarez?

Nunca he aceptado ese rol, no me he considerado nunca el segundo de Cristian, eso es una etiqueta que habéis puesto los medios. Me he dedicado a entrenar, a darlo todo y cada fin de semana he tenido la ilusión de jugar, sabiendo que estaba difícil. Yo cada día que veía la alineación me cabreaba, pero, ¿qué podía hacer? Solo seguir entrenando, lo que he hecho siempre a lo largo de mi carrera.

En algunos porteros que ha tanteado el Zaragoza ahora, la sombra de Cristian está siendo alargada en su decisión de no venir. ¿Qué consejos les daría?

No soy nadie para dar consejos, lo que sí sé es que si le plantean venir a alguien es que tendrá las condiciones suficientes para jugar en el Zaragoza. Aquí en este club no se puede llamar a cualquiera.

"Hay muchas veces que el que no juega, no está a gusto y perjudica, pero esa no es mi manera de ser. Si no estoy a gusto, me jodo, pero trabajo más si cabe, esa es mi forma de verlo. El último día Cristian me dio las gracias, con eso me quedo"

¿Cómo ha sido trabajar durante seis años con él?

Ha ido muy bien, creo que los dos hemos mantenido una relación muy buena y el hecho de que hayamos durado tantos años también se ha debido a que el que jugaba menos ha sabido colaborar y apretar en cada día. Hay muchas veces que el que no juega, no está a gusto y perjudica, pero esa no es mi manera de ser. Si no estoy a gusto, me jodo, pero trabajo más si cabe, esa es mi forma de verlo. El último día Cristian me dio las gracias, con eso me quedo.

La perspectiva desde fuera es que Cristian y usted estaban acomodados en esos roles y de hecho el club intentó fichar e incorporó a porteros, como el verano pasado a Rebollo, para estimular la competencia.

Yo en lo que esté haciendo o haya hecho el club no entro, sé lo que he vivido yo y lo que he pasado por estas temporadas. Si ellos estaban buscando, ellos sabrán, yo también en ciertos momentos he tenido la posibilidad de salir y la he buscado y el club no me ha puesto facilidades, por lo que entiendo que tampoco estaba a disgusto conmigo.

"He buscado y he tenido oportunidades interesantes para mí y por unas circunstancias o por otras no se han dado, lo que no significa que estuviera más o menos involucrado con el Zaragoza, que siempre lo he estado al máximo"

De hecho, en los últimos cuatro mercados ha tenido ocasión de irse y no ha salido.

Oportunidad he tenido desde que llegué al primer equipo, ya en la 16-17 cuando fue la temporada que más partidos jugué, tuve posibilidades. Aposté por seguir, las cosas se dieron así y no me arrepiento de las decisiones tomadas. He buscado y he tenido oportunidades interesantes para mí estos años y por unas circunstancias o por otras no se han dado, lo que no significa que estuviera más o menos involucrado con el Zaragoza, que siempre lo he estado al máximo.

Quizás a su etapa en el Zaragoza le ha sobrado tiempo, habría sido mejor una separación de caminos antes.

No lo veo así. Si hemos tenido que juntar nuestros caminos hasta aquí, no creo que nos haya sobrado tiempo ni a ellos ni a mí.

Cuando llega Escribá en esta temporada está lesionado Cristian y apuesta por usted, en Copa y en cuatro partidos y le quita después de su mejor actuación, en Albacete y antes del derbi. ¿Lo entendió?

Mantuvimos una conversación y si se hiciera pública pues quedarían bastantes titulares. Es algo privado y ahí se queda, son cosas habladas, que pasan y seguirán pasando.

"Con Escribá mantuvimos una conversación y ahí queda. Lo único que digo es que a veces la grada toma más decisiones que los propios entrenadores"

No me ha contestado si lo llegó a entender que jugara Rebollo ante el Huesca.

Es que no voy a entrar en los motivos… Lo único que digo es que a veces la grada toma más decisiones que los propios entrenadores.

Unos días antes, en el partido ante el Ibiza, La Romareda sí la tomó con usted, que hasta hizo algún gesto de cansancio. ¿Se sintió muy señalado?

Yo es que me preparo para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Los que aplaudían, pues bien y los que pitan, pues igual. Si en el fútbol nos creemos con derecho a todo, que la gente lo siga haciendo y cada uno que haga lo que quiera. A mí me gusta más el apoyo que las críticas obviamente, pero las segundas como no se saben mi parte ni han vivido del lado de los que estamos abajo no es algo que me preocupe demasiado.

¿Se ha sentido querido por el zaragocismo?

Yo mi relación con la grada la considero buena y he tratado a la afición con el máximo respeto y como me han tratado a mí. Siempre hay de todo, en todos los sitios, pero eso pasa también la sociedad.

"¿El Wisla? Escribá en su día me dijo que no me pondría trabas para salir. Los motivos los sabrán ellos, el club no accedió y vamos a dejarlo en la globalidad, sin hablar de Juan Cordero ni de Fran Escribá a título individual"

En febrero pudo irse al Wisla, que le ofrecía más duración de contrato y Escribá quiso mantener los tres porteros.

La situación y la película tampoco son exactamente así, pero lo primero es que los contratos están para cumplirlos. A mí no me dijeron eso, de hecho Escribá en su día me dijo que no me pondría trabas para salir. Los motivos los sabrán ellos, el club no accedió y vamos a dejarlo en la globalidad, sin hablar de Juan Cordero ni de Fran Escribá a título individual. Había un contrato firmado y entonces no todo dependía de mí.

¿De qué se siente más orgulloso de estos siete años en el primer equipo?

De mi trabajo diario. La satisfacción de llegar a casa y tener la conciencia tranquila es lo mejor para cualquiera, pero no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito. Cuando lo das todo haciendo lo que te gusta, poniendo lo mejor, no puedes reprocharte nada.

"He mejorado mucho como portero, los años te hacen crecer y madurar y eso ayuda, pero diría que La Romareda no ha visto mi mejor versión. Tampoco me han dado demasiado la oportunidad para ello…"

¿Hasta qué punto ha cambiado Ratón en todos estos años?

He mejorado mucho como portero, los años te hacen crecer y madurar y eso ayuda.

¿Ha visto La Romareda su mejor versión?

Diría que no la han visto. Tampoco me han dado demasiado la oportunidad para ello…

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Solo puede ser una parte muy importante de mi vida, ya que ocho años es mucho tiempo. Tanto a nivel personal como profesional, y todos sabemos el club que es, jugar aquí es algo que nadie me va a quitar. A muchos de los que pitan les gustaría haberse puesto esta camiseta en un partido una vez en su vida… Yo solo sentía orgullo cada vez que me la ponía, por el trabajo de tantos años y por el hecho de estar vistiendo esta camiseta de un club tan grande.

¿Por dónde pasa la receta para subir? Alberto Zapater en su despedida hablaba de mantener los pies en el suelo, del trabajo diario como base y sin objetivos de subir a largo plazo.

Cuando habla Zapa poco se puede debatir, pero también muchas veces cuando se expresa, por su situación y por ser de aquí, está un poco más condicionado a ciertas palabras. El Zaragoza tiene muy buenas cosas, pero también tiene otras que son las que le impiden dar el salto de categoría. Estoy de acuerdo en que no hay que marcarse metas a largo plazo, sino ir paso a paso, pero también hay que hacer una limpieza de estructuras en el club.

¿A qué se refiere?

Han cambiado los dueños, pero siguen siendo en muchos casos las mismas personas. El Zaragoza tiene grandes profesionales, pero en otras materias hay personas que podrían aportar más. El fútbol se juega en el verde, pero lo del alrededor también ayuda mucho.

¿Esta camiseta pesa más que otras?

Para mí, no y no sé para el resto de jugadores. Cuando eres profesional vistes diferentes equipaciones y no significa que defiendas más a una que a otra. Lo haces con la misma intensidad. Es una camiseta especial por ser un club grande, pero no pesa más.

¿Cuál ha sido su mejor entrenador aquí? Imagino que Láinez porque con él jugó todo.

No siempre el mejor entrenador es con el que más juegas, a veces es con el que más aprendes. No voy a decir ningún nombre, pero mi criterio no es por haber jugado más o menos.

¿Hacia dónde encamina su futuro?

No me cierro las puertas a nada, puedo mirar también cosas en el extranjero. Quiero desconectar y descansar en Galicia y veremos a ver qué nos depara el futuro.

"El ascenso lo celebraré como un zaragocista más, no cabe la menor duda. Así me considero. Cuando entre en La Romareda en unos años les diré a mis hijos que están en la nueva y que yo jugué en la vieja con ese orgullo"

Si ese futuro trae un ascenso del Zaragoza el próximo año…

Lo celebraré como el que más, como un zaragocista más, no cabe la menor duda. Así me considero. Cuando entre en La Romareda en unos años les diré a mis hijos que están en la nueva y que yo jugué en la vieja con ese orgullo en cada partido que he disputado allí.