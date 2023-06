Maikel Mesa está muy cerca de fichar por el Real Zaragoza. El club aragonés ha acelerado por el futbolista canario en los últimos días y ahora mismo es el candidato para fichar a uno de los jugadores más codiciados de la categoría de plata, tras una estupenda temporada en el Albacete, con ocho goles y tres asistencias en su haber en una campaña en la que ha disputado 41 partidos oficiales, 37 de Liga y dos de la promoción de ascenso, en la que el cuadro manchego cayó el miércoles ante el Levante. El jugador ha sido indiscutible para Rubén Albés, con 36 partidos de titular en la Liga regular, aunque lo dejó en el banquillo ante el cuadro granota el miércoles y tiene muchos equipos de Segunda detrás. El Tenerife ha sido el gran competidor para Juan Carlos Cordero, que parece haber ganado la batalla a su exequipo por el mediocampista.

Maikel Mesa firmó la temporada pasada por un año con el Albacete tras salir de la UD Las Palmas y ha tenido desde hace meses la oferta de renovación manchega, que no ha aceptado, por lo que en el Carlos Belmonte se daba como seguro que no iba a continuar allí si el equipo no subía a Primera. El jugador, de 32 años, tiene una propuesta de dos temporadas del Real Zaragoza, la más potente en el lado económico, si bien el Tenerife ha hecho valer el apartado sentimental y le ha propuesto una duración más larga de contrato. Maikel Mesa se formó en esa cantera y ha tenido la ilusión siempre de regresar, aunque en su etapa en Las Palmas unas declaraciones y un gesto en un derbi sacados de contexto ambos le aumentaron la dificultad de cumplir ese deseo.

Con todo, el Tenerife ha intentado y sigue intentando fichar al centrocampista, pero en los días decisivos y tras la eliminación del Albacete, ya que Maikel Mesa ha priorizado primero acabar la temporada de la mejor forma posible en esa lucha por el ascenso, es el Zaragoza el favorito en la carrera, que en todo caso no tardará tiempo en acabar, ya que la decisión del jugador es inminente.

Criado en la cantera del Tenerife, para irse en cadetes a La Laguna y después fichar por Osasuna, Mesa ha militado en el equipo navarro, que lo cedió al Racing de Ferrol para regresar en 2015 y contribuir al ascenso y pasar también por Mirandés, Nástic, Las Palmas y Albacete. En total, 218 partidos en la categoría de plata, con 34 goles, y una temporada en el Carlos Belmonte a las órdenes de Rubén Albés que le ha convertido en uno de los centrocampistas con más llegada de la categoría, a lo que suma su polivalencia, ya que puede jugar de mediocentro en el doble pivote o con un papel más ofensivo y caído a una banda, tanto a la derecha como a la izquierda, y su capacidad en el juego aéreo..

Parecía que el meta Rubén Yáñez, ya fichado por el Sporting, iba a ser el primer fichaje de Cordero para este verano, mientras que la apuesta en Aleix Febas se mantiene, ya que es un centrocampista de otro perfil al de Mesa y la idea es incorporar dos, si bien el catalán tiene muchas ofertas sobre la mesa, de clubs de Segunda, entre ellos el Albacete, aunque en su entorno se niega cualquier acuerdo cerrado con el conjunto manchego, que sí está apostando fuerte por él, pero también el Leganés, el Tenerife o el Cartagena, además de que los recién descendidos de Primera, sobre todo el Elche, lo tienen en su agenda. Sin embargo, el primero de Cordero este verano apunta a ser Maikel Mesa.