Dani Rebollo y el Real Zaragoza siguen negociando. El club, como admitió su director deportivo Juan Carlos Cordero, ha ofrecido al portero la renovación de un contrato que acaba ahora y sobre el que la entidad dispone de una opción para renovarlo por tres temporadas más, aunque todo apunta a que se acordaría un vínculo nuevo tal y como ha sucedido en otros casos, como Lluís López. La primera propuesta del club, que incluía que el onubense siguiera jugando con el Deportivo Aragón en Segunda RFEF, ya fue descartada por el meta.

Porque en ese punto han residido las discrepancias en unas conversaciones que, en todo caso, continúan. De hecho, el Real Zaragoza habría aceptado la condición impuesta por el portero para rubricar su continuidad. De este modo, la renovación, en caso de que el portero acepte, sería únicamente para formar parte de esa nómina de tres porteros que el Zaragoza pretende para el primer equipo. "Queremos tres porteros de nivel. La idea es generarle competencia a Cristian y no que llegue un complemento. Ratón no va a renovar y a Rebollo le hemos planteado una renovación para ver si se puede llegar a un acuerdo y al ser sub-25 puede seguir alternando primer equipo y filial. No sabemos si se va a hacer o no y no descarto tener tres porteros con ficha del primer equipo", indicó Cordero la semana pasada. Pero Rebollo ya dejó claro que no contempla volver a jugar un año más en Segunda RFEF al no considerarlo adecuado para su progresión y, de hecho, su intención era buscar acomodo en Primera RFEF.

Sin embargo, el club ha suavizado su postura en las últimas horas y estaría abierto a la opción de que Rebollo siga como uno de los componentes de una terna que completarían Cristian Álvarez y un fichaje. Tras la negativa de Rubén Yáñez, Amir, libre tras acabar contrato con la Ponferradina, y Fuzato, con contrato aún con el Ibiza, estarían entre los candidatos. Álex Domínguez (Las Palmas) también habría sido sondeado. En cualquier caso, todo apunta a que esa opción de contar con tres porteros con ficha del primer equipo gana enteros. Y Rebollo podría ser uno de ellos. De momento, se lo está pensando.