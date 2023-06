En estos momentos, la adquisición por parte del Real Zaragoza de un lateral derecho no está clara. De hecho, es la última prioridad del mercado para un club que, incluso, no descarta no llevar a cabo esa operación para reforzar una posición que no es, ni mucho menos, la que más preocupa a la dirección deportiva y cuerpo técnico. Existen otras tareas mucho más urgentes y, además, los actuales inquilinos de la demarcación ofrecen ciertas garantías como para aplazar cualquier decisión al final del mercado.

En estos momentos, la nómina de laterales diestros para la próxima campaña la conforman Fran Gámez y Marcos Luna. El rendimiento del primero, recientemente renovado por una temporada tras haber alcanzado el número mínimo de partidos establecidos en su contrato para acometer la prórroga del vínculo contractual, no ha sido del todo satisfactorio este curso, a pesar de que apenas ha contado con competencia debido al estado físico de Vigaray y las reticencias técnicas a apostar por Luna, que no fue titular con el primer equipo hasta la jornada 29 contra el Burgos en La Romareda. Eso sí, el zaragozano se adueñó de un puesto del que solo le apartó una grave lesión de menisco tras su tercera aparición consecutiva en la alineación que le dejó fuera de combate el resto del curso. Precisamente, el estado del canterano en pretemporada será una de las principales premisas que marcarán la decisión final del club acerca de fichar o no un lateral. La otra está condicionada al rendimiento que ofrezca Fran Gámez, sobre el que se ciernen las dudas. Si el valenciano comienza bien y el canterano, que tendrá ficha con el primer equipo, demuestra estar completamente restablecido de su lesión, el Zaragoza podría replantearse su intención inicial y no acudir al mercado. Si, finalmente, decide hacerlo lo hará al final y, presumiblemente, en busca de algún descarte de Primera División. Ángel López, con un año más de contrato y tras una gran campaña cedido en el Calahorra, no cuenta, en principio, para el primer equipo. La cantera garantiza opciones No es el lateral derecho el puesto que más problemas esté dando en el Real Zaragoza, al menos, en cuanto a opciones disponibles. Y es que la cantera viene ofreciendo interesantes posibilidades a un primer equipo al que algunos jugadores de casa vienen llamando con fuerza en los últimos tiempos. Porque Marcos Luna es el último en sumarse a una amplia lista por la que han pasado, entre otros, Julián Delmás o Ángel López, si bien es cierto que el primero dejó de pertenecer al club hace dos temporadas y el segundo fue cedido el pasado verano a un Calahorra en el que ha completado una notable campaña. Con un año más de contrato, el Zaragoza debe decidir qué hacer con él. Pero, además de Ángel y Luna, la cantera zaragocista proporciona otras opciones. Juan Sebastián o Andrés Borge son los habituales dueños de esa demarcación en el Deportivo Aragón, si bien la polivalencia de Borge le convierten en una garantía defensiva en cualquier puesto de la retaguardia. También Jay suele actuar en ese costado de la línea defensiva. Todos ellos han tenido ya la oportunidad de ejercitarse con el primer equipo a las órdenes de Fran Escribá, que también dispone de la opción de reubicar ahí a Francés, otro canterano con experiencia contrastada en un lateral derecho en el que existen numerosas alteranativas de casa en caso de necesidad o emergencia. De momento, el club ha trasladado su confianza tanto a Luna como a Gámez. Al aragonés, de hecho, se le reserva plaza tras haber mostrado potencial y condiciones en sus apariciones con el primer equipo. En enero, incluso, el filial del Atlético de Madrid pretendió su fichaje, pero el jugador rechazó la opción tras hablar con el Real Zaragoza. Apuesta firme Luna es una apuesta firme del club, que ya promocionó al canterano para que realizara la pretemporada con el primer equipo el pasado verano. La decisión de club situaba a Luna, recién salido del juvenil, por delante de Borge o Juan Sebastián, laterales derechos del Deportivo Aragón. Y la apuesta se mantiene. Luna será uno de los inquilinos del puesto en la primera plantilla la próxima campaña. Gámez, por su parte, tiene deberes. Su segundo curso ha sido peor que el primero y no ha aportado la consistencia y regularidad en el puesto que se precisaba. Pero el valenciano cuenta con margen de confianza, al menos, de momento. De hecho, su rendimiento en la parte final de la temporada, tras la lesión de Luna, ha sido muy superior al mostrado anteriormente y esa progresión concede motivos al club para creer que puede volver a recuperar una notable versión que asegure fiabilidad en una posición en la que podría no ser necesario un refuerzo. Todo, en cualquier caso, se decidirá al final. El Zaragoza, de momento, mira hacia otros lados en los que es más necesario incorporar futbolistas. Se busca, sobre todo, seguridad en una zona del campo en la que no la hay desde que Vigaray cayó víctima de su estado físico. El madrileño dejará el Real Zaragoza tras haber acabado su contrato. Y también Larra, que ya se ha despedido del Real Zaragoza, al que llegó en octubre de 2020.