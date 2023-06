Maikel Mesa es el primer fichaje del Real Zaragoza para la temporada 2023-2024. El club aragonés ha hecho oficial este martes la incorporación del centrocampista canario, cuya incorporación supone la apertura de un amplio capítulo de adquisiciones a realizar por el director deportivo Juan Carlos Cordero. "El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con Maikel Mesa para su incorporación a nuestro club a partir del 1 de julio y para las dos próximas temporadas", anuncia el Real Zaragoza, que añade que "el tinerfeño aportará calidad en la definición, experiencia en la categoría y carácter al centro del campo zaragocista".

Mesa, de 32 años, firma, a partir del 1 de julio, para las dos próximas temporadas tras quedar libre una vez cumplido el contrato que le unía con el Albacete, en el que ha sido pilar básico este curso y con el que ha logrado ocho tantos y tres asistencias en 41 partidos que han contribuido decisivamente a que el conjunto manchego haya logrado su clasificación para el playoff de ascenso a Primera División, si bien quedó eliminado en el prime r cruce por el Levante.

Con Maikel Mesa, el Zaragoza ficha a un futbolista de envergadura (1,88 de estatura), calidad física, buen pie, notable en el juego aéreo, especialista desde el punto de penalti y, sobre todo, llegador. Porque, en principio, la idea de Cordero y del técnico Fran Escribá es que el canario juegue cerca del área, por detrás del delantero para explotar al máximo sus condiciones y su capacidad para llevar peligro en el área rival.

Claro que Maikel Mesa también puede caer a banda, ejercer como interior en un 4-3-3 o cumplir en el eje de la medular, si bien el Zaragoza ya cuenta en esta demarcación con Francho Serrano (esencial para Escribá), Jaume Grau y Marc Aguado, que regresa tras su exitosa cesión al Andorra.

Mesa firmó la temporada pasada por un año con el Albacete tras salir de la UD Las Palmas y ha tenido desde hace meses la oferta de renovación manchega, que no ha aceptado, por lo que en el Carlos Belmonte se daba como seguro que no iba a continuar allí si el equipo no subía a Primera. El Tenerife había hecho valer el apartado sentimental para proponerle una duración más larga de contrato. Maikel Mesa se formó en esa cantera y ha tenido la ilusión siempre de regresar, aunque en su etapa en Las Palmas unas declaraciones y un gesto en un derbi sacados de contexto aumentaron la dificultad de cumplir ese deseo. Finalmente, y ante el acuerdo con el Zaragoza, el Tenerife se vio obligado a desistir.

Criado en la cantera del Tenerife, para irse en cadetes a La Laguna y después fichar por Osasuna, Mesa ha militado en el equipo navarro, que lo cedió al Racing de Ferrol para regresar en 2015 y contribuir al ascenso y pasar también por Mirandés, Nástic, Las Palmas y Albacete. En total, 218 partidos en la categoría de plata, con 34 goles, y una temporada en el Carlos Belmonte a las órdenes de Rubén Albés que le ha convertido en uno de los centrocampistas con más llegada de la categoría.