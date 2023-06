Bebé está cada vez más lejos de volver al Real Zaragoza. El futuro del jugador portugués parece ligado al Rayo Vallecano, con el que tiene contrato para las próximas dos temporadas después de haber renovado en 2021. El atacante tiene una estrecha relación con Martín Presa, presidente de la entidad madrileña, que apuesta por la continuidad del jugador en la plantilla.

Poco a poco, el club aragonés va tomando conciencia de que no podrá cumplir su deseo de volver a contar con Bebé, a pesar de que el director deportivo Juan Carlos Cordero aseguró en rueda de prensa que vale la pena esperar por él. «Vamos a ver qué decide su club, pero si tenemos que hacer un esfuerzo por Bebé, se hará. Tiene las puertas abiertas y se le va a esperar hasta el final», expuso el cartagenero en una declaración de intenciones extrapolable a Giuliano y Mollejo, propiedad del Atlético de Madrid.

Pero el Rayo concede escasas esperanzas. En estos momentos, la intención de la entidad madrileña es que Bebé forme parte de la plantilla rayista la próxima campaña a expensas de quién será el entrenador una vez consumada la salida de Iraola, cuya continuidad hubiese reforzado las esperanzas del Zaragoza habida cuenta de que el técnico vasco no contaba con el atacante internacional con Cabo Verde. Francisco es el principal candidato a hacerse con un equipo cuyo ataque será sometido a una profunda remodelación.

Así que Cordero comienza a hacerse a la idea de que la espera podría no merecer la pena. De ahí que el director deportivo tenga ya sobre la mesa diferentes alternativas en caso de que, como parece, Bebé no regrese a la disciplina zaragocista. «Ha sido un tiempo muy especial para mí estar aquí en Zaragoza, una experiencia única. Me han hecho sentir en casa e importante en cada partido, no olvidaré cómo me habéis tratado en toda la ciudad, el cariño de los fans es algo que me llevaré siempre conmigo. Me habéis dado mucho cariño y alegría, me quedo con eso y siempre os llevaré en mi corazón. Os deseo lo mejor y a por todas», escribió el jugador en sus redes sociales una vez concluida su cesión al Zaragoza, que asumió 400.000 euros de los 1,5 millones de su ficha tras la cesión desde el Rayo a partir de enero.