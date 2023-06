El Real Zaragoza no pudo obtener la cesión en enero de Manu Vallejo, que aceptó al final marcharse al Oviedo por la insistencia del entrenador, Álvaro Cervera, aunque no menos insistió en su fichaje Juan Carlos Cordero y todo apunta a que el director deportivo cartagenero volverá a la carga en este verano, en una negociación que en todo caso no se dará hasta en el tramo final del mercado de verano. Y es que el jugador, de 26 años, con contrato en el Girona hasta 2025, si bien otras fuentes lo alargan un año más a través de una opción unilateral, va a apurar sus opciones de llegar a Primera y el Zaragoza tiene que ir viendo las opciones de ataque en la prórroga de las cesiones de Bebé (Rayo Vallecano) y Giuliano Simeone, ambas casi nulas y quiméricas aunque se les va a esperar, además de Mollejo, también con dificultad por el salario del rojiblanco.

Manu Vallejo: "Cordero es un acierto pleno, nadie conoce la categoría mejor" En todo caso, desde el entorno de Manu Vallejo se da por seguro que Cordero y el Zaragoza intentarán una cesión de complejidad económica, por la elevada ficha del futbolista, que supera los 1,5 millones y que obligará en en cualquier caso a que el Girona asuma una parte. El club catalán, con la continuidad de Míchel, apunta a darle salida al delantero gaditano, aunque también priorizará las opciones que más ahorro de la ficha supongan o hasta un hipotético, aunque difícil, traspaso. Así, el Zaragoza, cuando entre en la carrera por Manu Vallejo, será a última hora del mercado. Prioridad, triunfar en Primera "La próxima temporada queda muy lejos. Tengo contrato dos años más en el Girona y mi objetivo es volver y demostrar mi nivel para hacerme un sitio allí. Ese club apostó muy fuerte por mí y quiero hacerlo bien en ese equipo, es mi idea. Mi deseo, como el de casi cualquier futbolista, es triunfar en Primera", aseguró el futbolista en una entrevista a este diario el 6 de mayo, antes de jugar ante el Zaragoza, donde también reconocía su buena relación con el actual director deportivo zaragocista. Cordero, que le dio plaza en el primer equipo del Cádiz en la 18-19 y al que le une una estrecha relación con el ariete, y también con su familia, intentó esa cesión en enero, que suponía unos 400.000 euros, pero fue el Oviedo el que se llevó el gato al agua y allí, con Cervera, ha jugado en 16 partidos, con 9 de titular y cuatro goles, siempre actuando como segundo delantero. En ese préstamo se fijó una obligación de compra en caso de acenso, que no se ha dado. El cuadro asturiano no descarta una segunda cesión, aunque también ha pospuesto esa posibilidad a la recta final del mercado. El extremo-delantero andaluz puede jugar en banda izquierda y de segundo punta y llegó a firmar 10 goles, 8 de ellos en Liga, en el equipo gaditano en la 18-19, lo que llevó a que el Valencia pagara 5,5 millones por él. Vallejo estuvo cedido en la 21-22 desde enero en el Alavés, con el que no pudo evitar el descenso y sin opción de compra. Y el Valencia llegó a un acuerdo de traspaso a coste cero para firmar por tres años, hasta 2025, con el Girona el verano pasado, para volver a salir cedido en enero al Oviedo después de jugar solo en siete partidos con el equipo catalán en Liga y otro en Copa y 266 minutos.