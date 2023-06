El fichaje de Cristian Gutiérrez por el Real Zaragoza se cocina a fuego lento, pero con la absoluta determinación del club aragonés y de su director deportivo, Juan Carlos Cordero, que desde hace semanas y como adelantó este diario tiene fijado el objetivo en el lateral y extremo marbellí, de 22 años, para apuntalar la zaga zaragocista por el costado izquierdo con un jugador que además le asegura polivalencia en esa banda. El futbolista está plenamente convencido ya en aceptar la propuesta blanquilla y así se lo ha hecho saber al Málaga. Lo hicieron dos de sus agentes, de la empresa Promoesport, el pasado miércoles en una reunión con el administrador judicial, José María Muñoz, y con el director general, Kike Pérez.

En ella, se hablaron de las diferentes posibilidades que tiene el futbolista, que cuenta también con el interés de otros clubs de Segunda, con el Eibar como candidato claro, pero también por ejemplo el Albacete, además de los tanteos que hizo en su día Osasuna, que sí habló de unos 400.000 euros, en un interés que se ha diluido y que no supone para el jugador, de 22 años, plaza segura en el primer equipo rojillo.

La del Zaragoza es de largo la que más le convence al futbolista, decidido a jugar en La Romareda. Para el Málaga es menor en el fijo, unos 300.000, pero supone incentivos por partidos jugados y por el ascenso que pueden triplicar esa cantidad para situarla en el millón. Además, el club andaluz se quedaría con una parte de los derechos económicos y el lateral marbellí firmaría un contrato por no menos de tres temporadas. Cristian firmó el verano pasado por un año para el filial malaguista y en marzo renovó automáticamente hasta 2026, al cumplir los partidos pactados en su contrato y ser a todos los efectos jugador del primer equipo, con una cláusula de 3 millones, cifra fuera de mercado y a la que el Málaga no se puede agarrar.

El Málaga rechazó la propuesta del Zaragoza y así se lo hizo saber a los agentes el miércoles, pero las partes están condenadas a entenderse. El club malaguista, por su situación económica y tras el descenso a Primera RFEF, necesita ese dinero y tampoco quiere cortar las alas del jugador, con ofertas para seguir en el fútbol profesional, por no hablar de que los vínculos entre Promoesport y el conjunto de la Costa del Sol son más que estrechos. Por eso, aunque no sea inmediato, el jugador apunta a ser el refuerzo de Cordero para la banda izquierda y para competir con un puesto con Nieto.

Sus condiciones

Nacido en Marbella y de 22 años fue en el equipo de su ciudad donde se formó para marcharse después al Granada y ser cedido al Huétor Vega, de Tercera y después al Atzeneta UE, ya en Segunda B, en la 20-21 y jugar en el filial nazarí en la 21-22, sin debutar en el primer equipo. Cristian fue fichado como refuerzo para el Atlético Malagueño en Tercera RFEF el verano pasado, pero enseguida dio el salto al primer equipo, con su debut con Pepe Mel ante el Leganés el 12 de octubre para consolidarse en el Málaga y terminar la temporada como fijo, con 26 partidos de Liga, dos goles y cuatro asistencias, además de otro pase de gol en Copa. Delantero y extremo en sus inicios, ha acabado la temporada como carrilero y lateral con Sergio Pellicer y a Cordero le gusta esa polivalencoia además de su llegada y sus recursos en ataque.

Con la salida de Gabi Fuentes, que regresa al Junior de Barranquilla colombiano al no ejecutarse la opción por él, donde le quedan 6 meses de contrato y con intención de seguir su carrera en Europa, el Zaragoza ha trabajado en el fichaje de un lateral izquierdo ofensivo y con recorrido desde febrero. Pablo Pérez fue el primer candidato, pero la dificultad de su salida del Sevilla, donde es clave en el filial y ha entrenado en no pocas ocasiones con el primer equipo, y después Diego Tasende (Villarreal B) también estuvo sobre la mesa, pero el club levantino solo quiere traspaso, y elevado, por un jugador que no contempla la cesión a la categoría de plata, ya que en ese caso seguiría en el filial.