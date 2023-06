A mediados de mayo, el Real Zaragoza daba por muy encarrilada la negociación para el fichaje de Sinan Bakis, que solo unos días antes había estado negociando en la capital aragonesa y que tenía claro que la propuesta de Juan Carlos Cordero era la mejor para continuar su carrera. A día de hoy, la oferta blanquilla, desvelada entonce spor este diario, es la que más le seduce en la categoría de plata, pero el delantero turco, aunque nacido en Alemania, sigue a la espera de alguna propuesta de Primera, con el Mallorca como posibilidad más latente, aunque ni el Zaragoza ni el propio futbolista, según fuentes muy cercanas de su entorno, han descartado la posibilidad de llegar a La Romareda, en un contrato que podría ser por dos años y uno más opcional o hasta tres. Eso sí, desde la entidad se admite que el fichaje se ha complicado mucho más de lo previsto.

“Hay algún interés en Primera y está esperando, porque su sueño es jugar en la élite en España. Si no, ya habría firmado por el Zaragoza, porque la oferta de allí es la mejor que tiene en Segunda, tanto en condiciones como por el nivel del club. Le seduce jugar en ese club, pero quiere esperar un poco más”, aseguran desde fuentes muy cercanas al futbolista, que ha tenido en la categoría de plata ofertas como mínimo del Oviedo, el Burgos o el Tenerife, además de la posibilidad de renovar en el Andorra, cuestión que ya rechazó. Además, también tiene posibilidades en el extranjero, en Inglaterra o en Alemania.

El club andorrano, que tenía un año más pactado con el ariete si jugaba 25 partidos oficiales con un mínimo de 45 minutos y se quedó a uno de esa cifra, ya que no participó alegando molestias en las últimas jornadas, le ofrecía unos 450.000 euros netos aprovechando la fiscalidad del Principado, pero Bakis ya decidió hace semanas abrir nuevas vías lejos del Principado. En la pasada temporada ha sido máximo anotador, con 12 goles en un total de 33 encuentros de Liga, y una de las revelaciones de la categoría. Para su llegada, el jugador, al arribar con la carta de libertad, solicita una prima de fichaje de medio millón, negociable claro está, y un salario que ronda el millón bruto de euros.

La oferta zaragocista no se acerca a esos parámetros, pero sí contiene bonus por objetivos, goles y partidos, y en caso de ascenso y Cordero ha trabajado ese fichaje desde hace muchas semanas. Ahora mismo, desde el Zaragoza no se descarta la incorporación, aunque se es consciente de que la vía se ha llenado de más dificultades porque además de no llegar a las pretensiones del jugador la opción del Mallorca o de otra vía de la élite, con el Celta como alternativa, hace que Bakis se pueda alejar de forma definitiva.

Sus condiciones

Bakis, de 29 años y cerca de 190 centímetros de altura, es un delantero de área. Nacido en Troisdorf (Alemania) pero con nacionalidad turca, el atacante llegó al Andorra el pasado verano procedente del Heracles Almelo de Países Bajos, donde marcó 18 goles en 62 partidos tras haber pasado por la máxima categoría del fútbol turco y austriaco. Su carrera deportiva comenzó en el Bayer Leverkusen, donde militó hasta la edad juvenil. Fue entonces cuando se marchó a Turquía para jugar en el Kayserispor y, posteriormente, en el Bursaspor. Tras su paso, en 2018, por el Admira Wacker austriaco, donde jugó la Europa League y anotó 16 tantos en dos temporadas, Bakis fichó por el Heracles Almelo, de la Eredivisie. En total, el delantero del Andorra ha celebrado 47 tantos en las cinco últimas temporadas.

Cambios arriba

El ataque zaragocista va a sufrir una profunda remodelación este verano, ya que Pape Makhtar Gueye no sigue en el club tras su nefasta cesión desde el Oostende y será el grupo inversor que tiene la propiedad del Zaragoza el que decida su futuro, Giuliano Simeone está casi descartado que se pueda prorrogar su vínculo porque va a contar con opciones de Primera, donde el Atlético prefiere que continúe su carrera, y Mollejo tampoco es sencillo que siga cedido del club colchonero y con Puche no se descarta una cesión al final del verano. Así, el club tiene en el punto de mira a Bakis como gran refuerzo y esa vía sigue latente, mientras que el ariete del Atlético de Madrid Carlos Martín es otra posibilidad, además de la que puede representar al final del mercado Manu Vallejo (Girona). Cristian Herrera (Ibiza), otra vía tanteada, apunta a tener ya otro destino rubricado y no llegaría a La Romareda, mientras que Iván Romero, al que Cordero llevó al Tenerife, regresa al Sevilla en medio del terremoto por la salida de Monchi y aún tardará en definirse su futuro, que podría pasar por ser el cuarto delantero en Nervión o por un traspaso a Primera, con el Getafe como candidato y el Zaragoza está entre los equipos que han preguntado por su cesión.