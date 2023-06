¿Aún perdura el subidón?

La verdad es que los primeros días te sientes lleno. Es todo alegría y grandes emociones y esa resaca emocional aún dura, pero la calma va llegando con el paso de los días y eres consciente de la situación y de lo que hemos conseguido.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza de aquel momento?

Estaba mi familia, mi novia y amigos. Faltaron mi padre y mi hermana que no pudieron volar para ver el partido. Y vivir un ascenso con mi gente en la grada fue increíble. La isla entera estaba paralizada para ver el partido de sus vidas. Y también de las nuestras. Fue todo muy emocionante.

Y con un gran sufrimiento porque el último partido fue tremendo.

El final fue de infarto. Recuerdo que no queríamos mirar, solo rezar para que el partido acabara. Tuvimos la suerte necesaria en este tipo de partidos, pero es cierto que sufrí como creo que no he sufrido nunca. Y mi familia también. Cuando acabó, todos nos abrazábamos llorando juntos.

"El final del partido que nos dio el ascenso fue de infarto. Recuerdo que no queríamos mirar, solo rezar para que acabara"

Benditas lágrimas…

Sí, porque en el fútbol, como en la vida, se viven más desgracias que alegrías y cuando llega una hay que disfrutarla al máximo. Ha sido un año muy duro, ha costado y se ha sufrido mucho. Por eso, cuando llega la recompensa te emocionas. Acabamos todos los compañeros llorando en el campo y la familia también en la grada. Y lo hacíamos por un gran motivo, una alegría inmensa.

¿Alguna felicitación especial llegada desde Zaragoza?

Me han felicitado excompañeros míos y gente de la Ciudad Deportiva a la que tengo mucho cariño y aprecio como Ramón Lozano, Ángel Espinosa, Pedro Suñén o Andrés Ubieto. Personas que apostaron por mí desde pequeño y con las que tengo una relación más allá de lo profesional. Siempre les estaré muy agradecido y sé que se alegran de mis éxitos.

Primera División. Anda que no llevaba tiempo buscándola…

Siempre me quedará esa espina de no haber logrado el ascenso con el Zaragoza el año de mi debut. Lo teníamos ahí y al final vimos cómo se escapaba. Supongo que ganar un título es algo increíble pero no sé si un ascenso puede llegar a ese nivel porque lo que te llena y lo que siente por dentro es algo muy grande.

Precisamente, justo el año que se desvincula del Real Zaragoza.

Hace un año estaba en la Real Sociedad, con la que descendimos en la última jornada en Huesca. Quién me iba a decir a mí que ahora iba a estar festejando un ascenso. La verdad es que desde el primer día me he encontrado muy a gusto en Las Palmas. El club funciona muy bien y se respira un gran ambiente de fútbol con muchas ganas de volver a estar en Primera. Siempre había soñado con ascender y jugar en la máxima categoría con el Zaragoza, pero no se dio y en verano se tomaron decisiones que me llevaron a Las Palmas y estoy muy feliz, encantado. Tengo muchas ganas de jugar en Primera, que es mi objetivo porque esto no se acaba aquí.

¿Cuentan con usted?

Tengo contrato, estoy muy contento aquí y ellos también lo están conmigo y así me lo han hecho saber. Es el mejor sitio que hay para crecer y seguir mi carrera. A día de hoy, las dos partes queremos continuar juntos.

¿Qué balance hace de su temporada?

Bueno. Fui el penúltimo en llegar al equipo, ya con la competición empezada y casi sin hacer pretemporada con el Zaragoza. Así que el comienzo no iba a ser fácil, pero poco a poco fui encontrándome mejor, aunque el equipo iba líder y estaba rindiendo muy bien, por lo que no había que cambiar nada. Además, somos un gran bloque y todo el que entraba competía muy bien. Yo, cuando he entrado, he intentando aportar lo máximo posible.

¿Cómo fue lo de jugar por primera vez en La Romareda con una camiseta distinta a la del Zaragoza?

Especial y extraño a la vez. Salir a calentar, entrar en el otro vestuario, estar concentrado en un hotel en mi ciudad son cosas que nunca había hecho pero fue muy especial. En la grada estaba mi familia y mis amigos y la verdad es que disfruté muchísimo en el campo. Fue un día muy especial.

Un año después sigue sin estar del todo claro cómo fue su salida del Real Zaragoza. Cuente.

Volví de la Real Sociedad después de jugar casi toda la segunda vuelta con la intención, como siempre, de seguir en el Real Zaragoza, que es lo que deseaba. Pero me trasladan la ida de volver a salir cedido y yo consideraba que otra cesión no tenía sentido porque yo quería estar en el Zaragoza, ya había vivido varios préstamos y no quería pasar por otro más. La UD Las Palmas buscaba la pieza que mejor encajara en su plantilla y el director deportivo y el míster creían que podía ser yo, mientras que el Zaragoza buscaba otro tipo de jugador, así que tuve que ceder porque yo quería seguir en el Zaragoza, pero me embarqué en este proyecto ilusionante y, aunque sería ventajista decir ahora que acerté, me gustó el míster, la filosofía de juego y las instalaciones. El Zaragoza buscaba otro perfil y yo encajaba en Las Palmas. Eso es todo.

"Yo quería seguir en el Zaragoza, pero ellos buscaban otro perfil de jugador y yo consideraba que otra cesión no tenía sentido"

¿Fue una decisión de entrenador, de dirección deportiva o de ambos?

Quería quedarme en pretemporada para que el míster me viera porque entendía que no me conocía más que lo que podía haberme visto jugar, pero no se llegó a dar. Fue una decisión de todos, creímos que era lo mejor.

¿Frustración, impotencia…?

Esto es fútbol y estamos preparados para esto. Lo entendía, y tenía que mirar por mí y ver qué era lo mejor para mi carrera. Y sigo pensando que lo mejor era y es estar en la UD Las Palmas

¿Tiene la sensación de que en el Zaragoza nunca se apostó realmente por Clemente?

No creo que fuera así. Al final, me dieron la oportunidad de debutar y de jugar en el Zaragoza durante años. Esto son etapas y yo cumplí la mía en el Zaragoza. Se acabó y nada más.

¿Le gustaría volver?

Ahora mismo, ya le digo que mi etapa en el Zaragoza terminó y lo único que quiero es seguir jugando en Las Palmas. Lo vivido este año me ha llenado muchísimo y me siento muy ligado al club y a la isla. Estoy muy a gusto y disfrutando mucho del fútbol. Ojalá esté aquí la mayor cantidad de años posible.

"Mi etapa en el Zaragoza terminó y lo único que quiero es seguir jugando en Las Palmas la mayor cantidad de años posible"

¿Cómo ve al Zaragoza desde la distancia?

Al míster lo conozco poco, pero acabo de estar con Miguel Linares (también exjugador del Zaragoza) y me ha hablado muy bien de Escribá. Dice que si está aquí es porque hay un proyecto ilusionante detrás. Han cambiado cosas en la entidad y veo al club más sólido. Evidentemente, cada año es más complicado porque el límite económico es mayor, pero el Zaragoza es el Zaragoza siempre y va a estar arriba. Confío en que este sea el año y dentro de dos nos podamos ver en Primera.

"Han cambiado cosas en el Zaragoza y veo al club más sólido. Confío en que este sea el año y que dentro de dos nos veamos en Primera"

¿Qué le parece Maikel Mesa?

Me han hablado muy bien de él. Un jugador con mucha personalidad en el campo y mucha llegada, lo que le va a venir bien al Zaragoza por contar con jugadores que asumen goles. Es un gran fichaje y seguro que tenía muchas novias, lo que demuestra una vez más que el Zaragoza está por encima del resto de clubs. Que un jugador tan pretendido haya decidido venir es importante y positivo.