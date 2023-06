En una entrevista en el diario Sur el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, confirma la oferta del Real Zaragoza por el lateral izquierdo Cristian Gutiérrez, pero también deja clara la posición de fuerza del club andaluz para no dejarle salir. «Queremos contar con él, el modelo pasa por eso», dice el ejecutivo, que añade que «si se tiene que ir, que sea cuando al Málaga le beneficie, a mí no me arregla ahora nada que me den 200.000 euros».

El fichaje de Cristian, a fuego lento La oferta del Zaragoza en el fijo es esa, pero con los premios por partidos jugados y con la posibilidad del ascenso zaragocista se triplica y se iría hasta el millón de euros, compartiendo además ambos clubs el pase del lateral, cuyos derechos económicos pasarían a ser en una parte del Málaga ante un hipotético traspaso en el futuro. La agencia de representación del lateral marbellí, Promoesport, estuvo el pasado miércoles en las oficinas del club malagueño hablando con el director general, Kike Pérez, y el administrador judicial, José María Muñoz, para hacerles saber el deseo del futbolista de salir con destino al Zaragoza, aunque tiene varias ofertas más de Segunda, con el Eibar y el Albacete entre ellas, y hasta los tanteos (400.000 euros) de Osasuna para la élite si bien no iría a El Sadar con la plaza del primer equipo rojillo asegurada. Con todo a por Cristian Gutiérrez El Málaga rechazó la propuesta del Zaragoza y está molesto por la forma de actuar tanto del club aragonés como del jugador y sus agentes, aunque tras el descenso a Primera RFEF su posición negociadora no es fuerte y no puede señalar la cláusula de rescisión. de 3 millones en su contrato hasta 2026, como vía de salida porque esa cantidad está fuera de mercado. Además, los vínculos entre Promoesport y el Málaga son estrechos, con muchas operaciones en los últimos años, y también el club andaluz sabe que cuando un jugador desea irse es muy complicado que, teniendo ofertas, no lo haga. Loren: "Creo que puede ser un lateral izquierdo de mucho nivel, extraordinario, para el fútbol moderno de hoy en día. Cristian tiene un potencial muy grande, pero quiero que esté aquí" Pero, aun así, la posición del Málaga por ahora es de firme con el lateral, que puede jugar en posiciones más adelantadas, de extremo y hasta de segundo punta como hacía en sus inicios. «Creo que puede ser un lateral izquierdo de mucho nivel, extraordinario, para el fútbol moderno de hoy en día. Odriozola en la Real Sociedad jugaba arriba y al final entendimos que era mejor jugar desde atrás, con más espacio para correr. En año y medio llegó a la selección absoluta y el Madrid pagó 40 millones por él. Cristian tiene un potencial muy grande, pero quiero que esté aquí», añadió Loren, recordando su paso por los despachos del club vasco. Cordero, tras esfumarse las opciones de Pablo Pérez (Sevilla Atlético) o Tasende (VIllarreal B), tiene claro desde hacse semanas que Cristian es su apuesta y que es un valor de futuro, con un contrato que no sería menor de tres años. Y el jugador está convencido también de venir a La Romareda. Sus virtudes Nacido en Marbella y de 22 años fue en el equipo de su ciudad donde se formó para marcharse después al Granada y ser cedido al Huétor Vega, de Tercera y después al Atzeneta UE, ya en Segunda B, en la 20-21 y jugar en el filial nazarí en la 21-22, sin debutar en el primer equipo. Cristian fue fichado como refuerzo para el Atlético Malagueño en Tercera RFEF el verano pasado, pero enseguida dio el salto al primer equipo, con su debut con Pepe Mel ante el Leganés el 12 de octubre para consolidarse en el Málaga y terminar la temporada como fijo, con 26 partidos de Liga, dos goles y cuatro asistencias, además de otro pase de gol en Copa. Delantero y extremo en sus inicios, ha acabado la temporada como carrilero y lateral con Sergio Pellicer y a Cordero le gusta esa polivalencia además de su llegada.