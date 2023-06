Eugeni Valderrama y Manu Molina, a los que les queda un año de contrato, no han recibido, o al menos así lo aseguran sus respectivos entornos, la comunicación de Cordero para instarles a buscar una salida. Otra cosa es que ambos asuman que esa va a ser su realidad, que lo hacen, aunque ahora mismo la posición de los dos pasa por empezar la pretemporada el 3 de julio con la idea de convencer a Escribá. O de ganar tiempo...

Eugeni solo ha jugado en 14 partidos de los 27 de Liga con Escribá y en solo cuatro de titular, jugando de inicio solo acostado en la banda izquierda, donde su nivel baja. Ahora mismo, el jugador no desea seguir con ese rol en lo deportivo, pero no es fácil resolver su salida, que pasará por una indemnización por el año que le resta de contrato.

Desde el entorno del catalán se asegura que no se ha empezado a buscar una posibilidad de destino y no se descarta una salida de nuevo al extranjero (llegó desde el Arouca portugués), aunque se tiene claro que se puede dar por seguro que el 3 de julio estará con sus compañeros.

También lo asegura con la misma rotundidad Manu Molina, decidido a cumplir el año que le resta pese a haber jugado solo en 10 jornadas de las 27 con Escribá y con solo dos presencias en el once. El onubense, cuyo contrato tras llegar del Ibiza el verano pasado sube en sus emolumentos en el segundo año, no desea jugar en Primera RFEF, o al menos así lo asegura su agente, y no está moviendo posibilidades de salidas por el momento.

La situación de Jairo Quinteros

El central, otra salida segura, es un caso distinto porque sus emolumentos son inferiores. Sus agentes no tienen constancia oficial de que se hayan retomado vías en Bolivia, del Bolívar en concreto, y trabajan en su salida en este verano.